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博田醫院攜手國際佛光會舉辦浴佛法會 祈願病患平安

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
博田醫院董事長阮仲烱希望透過祈福法會宗教的力量，替病患們祈求平安，也為醫護人員打氣加油。記者劉學聖／攝影
博田醫院董事長阮仲烱希望透過祈福法會宗教的力量，替病患們祈求平安，也為醫護人員打氣加油。記者劉學聖／攝影

國際佛光會中華總會今天在高雄博田國際醫院一樓大廳舉辦浴佛節法會活動，由博田醫院董事長阮仲烱及院長謝榮豪，率領醫護同仁們，在佛光山南屏別院妙愚法師的引導下，一同祈福祝禱與信眾結緣，現場有醫護人員，病患及家屬，見到浴佛活動，也陸續隨喜參與，手持香湯沐浴悉達多太子像，發願做好事、說好話、存好心，並寫祈福卡掛在祈願板上，院方期能透過宗教力量，祈願病友、家屬及醫護健康平安。

佛光山南屏別院妙愚法師表示，佛誕在農曆的四月初八，佛陀要把人生智慧的真理，遍佈給大地顛倒而煩惱的眾生，要把眾生觀念扶正並指導光明之路，浴佛的意義，是要洗滌我們內在身心的污穢，讓身心潔淨、輕安。博田醫院董事長阮仲烱表示，希望透過祈福法會宗教的力量，替病患們祈求平安，也為醫護人員打氣加油。

國際佛光會中華總會今天在高雄博田國際醫院一樓大廳舉辦浴佛節法會活動，現場有醫護人員，病患及家屬，見到浴佛活動，也陸續隨喜參與。記者劉學聖／攝影
國際佛光會中華總會今天在高雄博田國際醫院一樓大廳舉辦浴佛節法會活動，現場有醫護人員，病患及家屬，見到浴佛活動，也陸續隨喜參與。記者劉學聖／攝影
佛光山南屏別院妙愚法師（左一）與博田醫院董事長阮仲烱（左二）透過浴佛祈福法會，替病患們祈求平安，也為醫護人員打氣加油。記者劉學聖／攝影
佛光山南屏別院妙愚法師（左一）與博田醫院董事長阮仲烱（左二）透過浴佛祈福法會，替病患們祈求平安，也為醫護人員打氣加油。記者劉學聖／攝影

佛光山 法師 法會

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