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58億經費核定 原博館拚2032年營運

聯合報／ 記者蔡世偉潘奕言／高雄報導
行政院長陳建仁（前排左三）昨視察原住民族博物館預定地，各族代表在會場祈福。記者蔡世偉／攝影
行政院長陳建仁（前排左三）昨視察原住民族博物館預定地，各族代表在會場祈福。記者蔡世偉／攝影

高雄前市長陳菊任內敲定國立原住民博物館落腳高雄澄清湖，由市府提供14公頃用地，但進程緩慢，行政院長陳建仁昨南下視察，指行政院已核定逾58億元經費興建第1期園區，期待原博館不只是台灣原住民族的博物館，還成為世界南島民族的博物館。原民會主委夷將Icyang表示，原民會與高市府合作啟建，總經費70.49億元，第1期工程可望2032年開幕營運。

陳建仁昨視察國立原博館與楠梓園區聯外交通等建設推動情形，首站扺原博館基地，他當場宣布政院已核定第1期工程經費。原民會主委夷將Icyang說，原博館總經費70.49億元，採分期興建，第1期工程為主展示館、珍藏館、祭儀廣場及文創產業與觀光旅遊的園區設施，總樓地板面積2萬7185平方公尺，預計2031年完工，2032年營運。

市長陳其邁說，高雄共16個原住民族，堪稱多元文化代表。高雄連接東南亞或太平洋地區很多南島語系國家，文化或血緣連結密切，相信原博館設在高雄是最好選擇，市府會全力協助打造交通建設，讓原博館成為兼具多元文化及休閒觀光去處。

陳建仁另視察楠梓園區聯外交通建設推動情形，這處工程將斥資156億元，預計2028年完成，屆時楠梓園區車輛將可直接開上國道。陳其邁指楠梓園區周圍聚落及人口多，也有高鐵、台鐵、捷運車站。國道1號聯絡道完工後可紓解大中交流道車流，專用道則讓大、小車分流，解決塞車問題。

博物館 原住民 陳建仁

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