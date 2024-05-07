保母出包頻傳 專家建議「扣點制」

保母出包狀況頻傳，幼保專家認為，保母除非犯下兒虐等重案，否則證照幾乎不會被撤銷，家長透過網路或親友推薦保母，易遇上不適任者，最好透過保母居家托育服務中心媒合，避免風險；另建議政府比照駕照扣點制度，扣點達一定程度，就應從合格名單剔除。

很多新手爸媽為兼顧工作只好找保母托育幼兒，但近來虐童事件頻傳，讓很多家長恐慌。樹德科大兒童與家庭服務系助理教授劉蔚萍說，很多家長習慣網路購物，找保母像在「逛蝦皮」，其實各區都有保母居家托育服務中心，能讓家長了解保母背景，做出正確抉擇。

親子專家吳娟瑜說，家長找保母，應事先觀察保母居家環境是否乾淨、有無安全設施，也向鄰居打探，千萬別因費用便宜，才不會把孩子送入危險境地。而當保母的人應有責任感，優先照顧受託的嬰幼兒，不能兼差或做其他事，更不能有發生意外就換地方再做的想法，劉蔚萍建議比照駕照扣點制度進行管制；另加強宣導保母居家托育服務中心的媒合服務，避免家長找沒證照的保母幫忙或應保母要求私下簽約，發生糾紛。

市議員白喬茵認為，居家訪視輔導員才是阻止悲劇發生的「天使之手」，但高雄目前有2500多名保母，才40多名訪視員，平均每人輔導60多個保母，負擔過重，高雄近3年已發生31件保母不當對待事件，議員張博洋指訪視員工作量很血汗，市府應增加預算、薪資，研擬心理衛生假，改善勞動條件。