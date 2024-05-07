保母帶女童撿回收 9個月才撤照

去年8月高雄有家長將1歲半女兒送托陳姓保母，卻被保母帶去撿回收物，經媒體披露後引起議論，但社會局遲未將保母列入違規名單，仍能繼續接受托育。社會局指經專家會議，認為陳姓保母確實違反兒少法，已廢止保母登記、罰鍰6.6萬元並公布姓名。但議員批，事發時就應該要求保母暫停收案，結果拖了9個月才撤銷保母執照，社會局有必要全面盤查不適任的保母。

高市社會局說明，去年受理此案後，隔天就函文保母要求限期改善並著手調查，但保母不配合提供資料且說詞反覆，拍到保母帶兒童撿回收畫面的民眾也不願提供拍攝日期及資料，因調閱監視器及訪談相關人均缺乏證據，貿然公布保母姓名恐會影響其工作權及名譽權，由於蒐集事證不易，才耗費時日。

社會局亦查這名保母是否將孩子獨留家中，但考量獨留兒童舉證困難、缺監視畫面，今年3月27日召開會議，決議以保母讓2童處於馬路危險環境，違反兒少法理由裁罰6.6萬元，事後廢止保母登記，下架登記資料。

個案家長表示，去年3月透過房東朋友介紹，將女兒託給持有合格保母登記的陳姓保母，後來鄰居反映保母帶女童外出撿回收物，由於陳姓保母屢勸不聽，他們選擇解約，卻被索討違約金，一氣之下才上網爆料。另有家長爆料，曾託陳姓保母幫忙帶小孩，但至昨天，發現陳姓保母仍在衛福部托育媒合平台的合格保母名單內，「政府沒有預防及淘汰機制，難保不知情的父母會找上這名保母托育小孩」。

記者前往陳姓保母住處查證，大門緊閉。鄰居說，陳姓保母仍有在照顧嬰幼童，但去年案發後，就沒看過她再帶托育童撿回收物。

市議員張博洋說，社會局去年8月發現此案，就應暫停保母收案，結果事證明確的案件，拖9個月才決定撤銷保母執照，「我要強烈表達譴責」。

高市社會局表示，去年案發後已函令保母限期改善，居托中心多次無預警訪視，都未發現保母再帶孩童撿拾回收物；經召開專家會議，認定陳姓保母違反兒少法條，已依規定廢止保母登記、罰款並公布姓名。