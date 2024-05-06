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違規保母裁處龜速遭家長質疑 高市：蒐證耗時

中央社／ 高雄6日電
高雄一名陳姓保母去年8月遭家長揭發，竟帶收托的幼兒外出撿回收。圖／個案家長提供
高雄一名陳姓保母去年8月遭家長揭發，竟帶收托的幼兒外出撿回收。圖／個案家長提供

有家長質疑陳姓保母違規帶孩童撿回收卻拖延數月後才遭裁處。高市社會局表示，保母不配合調查，需耗時蒐集事證；已依3月召開的專家會議裁處，廢止保母登記、公告姓名並罰鍰。

媒體報導，高雄有家長去年將1歲半孩童托育給陳姓保母照顧，卻發現陳女違規帶孩童出外撿回收；有家長近日查找衛福部托育媒合平台，竟看見陳女資料仍登載合格保母名單內，憂心可能將孩童託付給違規保母照顧。

高雄市政府社會局今天發布訊息表示，去年8月9日受理陳姓保母帶托兒外出撿回收及獨留孩童通報，後續依保母未專心托育，以及未提供有利兒童發展托育服務，函文限期改善及函知收托兒童家長，並由居托中心加強每月無預警訪視。

社會局指出，保母行為涉及違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，將影響保母工作權及名譽權（公布姓名），需有充足證據作為認定裁罰依據；但保母拒不配合提供相關資料、說詞反覆，再加上舉證「獨留兒童」相當困難，造成耗費時間蒐集相關事證。

社會局表示，經3月27日召開專家研商會議，認定保母讓孩童處馬路危險環境違反兒少法第49條，依法裁罰新台幣6萬元並公布姓名，獨留孩童部分則裁罰6000元，另依兒少法第26-1條廢止保母登記、下架保母登記資料。

保母 兒少法 托育

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