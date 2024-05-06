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女兒罹罕病20天離世 母發願辦捐血把愛傳下去

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
蔡亮蘋與郭家玄聖堂合作，今日在康是美藥妝右昌店前辦捐血活動，不少人前來捐血。記者潘奕言／攝影
蔡亮蘋與郭家玄聖堂合作，今日在康是美藥妝右昌店前辦捐血活動，不少人前來捐血。記者潘奕言／攝影

母親節將至，卻有人等不到女兒叫聲媽媽。臉書「我是楠梓人」版主蔡亮蘋的女兒虹莓，去年罹患罕見「血栓性血小板低下紫斑症」，發病20天後就走了。由於女兒發病期間每天要40袋血做血漿置換，蔡亮蘋因此發願舉辦捐血活動，把愛傳下去。

蔡亮蘋說，女兒去年10月發病，沒想到短短20天就走了。據國外研究報告指出，血栓性血小板低下紫斑症（簡稱TTP）發病率為百萬分之2至6，是一種自體免疫血液疾病，5%患者是先天基因突變所致，其餘為後天型。

她說，女兒生前很少生病，沒想到竟會得此罕見疾病，還短時間就離世，調查可能是因為只隔1個月就打了2劑新冠疾苗所致。發病期間女兒每天要用40袋血做血漿置換，女兒走後，她因此發願要舉辦捐血活動，感謝當初捐血給女兒的人，也鼓勵更多人加入捐血救人行列，並將功德迴向給女兒。

今日蔡亮蘋與郭家玄聖堂合作，在康是美藥妝右昌店前辦捐血活動，捐血500cc送龍蝦2隻或草蝦2盒，250cc送200元抵用券。因母親節將至，現場也準備康乃馨送給捐血人，並有各式特調飲品、餅乾牛奶讓捐血人補充體力，。

她說，這是她主辦的第2場捐血活動，4月29日舉辦第1場送烤雞，吸引了200多人捐血，成績不錯，還有很多人來不及捐；這次送龍蝦及草蝦，希望讓捐血人補充體力，每場活動大概花費10萬元買贈品。

家住楠梓的盧先生載家人路過，看到有捐血活動便停下捐血，他說捐血活動很有意義，可以幫助需要的人。陳先生已捐過40多次血，去年陸續捐了1500cc，因捐血中心簡訊通知他可以再捐，正好看到捐血送草蝦活動，家人又愛吃蝦，便前來捐血。

下一場蔡亮蘋將於5月20日在仁武尊青團購超市前舉辦，會贈送烤雞。她說，經歷過女兒的病才知道血液是多麼稀少，多麼珍貴，她會辦捐血活動不斷辦下去，也希望大家多捐血，幫助需要的人。

蔡亮蘋（左2）的女兒虹莓（右）去年罹患罕見「血栓性血小板低下紫斑症」，發病20天後就走了，蔡亮蘋因此發願舉辦捐血活動，把愛傳下去。圖／蔡亮蘋提供
蔡亮蘋（左2）的女兒虹莓（右）去年罹患罕見「血栓性血小板低下紫斑症」，發病20天後就走了，蔡亮蘋因此發願舉辦捐血活動，把愛傳下去。圖／蔡亮蘋提供
蔡亮蘋（左）因女兒離世發願舉辦捐血活動，贈送龍蝦或草蝦，今日與捐血的陳先生合影。記者潘奕言／攝影
蔡亮蘋（左）因女兒離世發願舉辦捐血活動，贈送龍蝦或草蝦，今日與捐血的陳先生合影。記者潘奕言／攝影
蔡亮蘋與郭家玄聖堂合作，今日在康是美藥妝右昌店前辦捐血活動，家住楠梓的盧先生載家人路過，看到便停下捐血。記者潘奕言／攝影
蔡亮蘋與郭家玄聖堂合作，今日在康是美藥妝右昌店前辦捐血活動，家住楠梓的盧先生載家人路過，看到便停下捐血。記者潘奕言／攝影

捐血中心 母親節 罕見疾病 高雄市

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