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警鈴1天2響挨批擾民 高流：將對靈敏度測試優化

中央社／ 高雄6日電

高雄流行音樂中心海豚步道遭網友投訴近日警鈴1日2度誤響，直呼「根本擾民」。高雄流行音樂中心今天回應表示，確認為警報器誤響，未來會進一步針對警報器的靈敏度測試優化。

有網友日前在臉書（Facebook）粉絲專頁「Care高雄」投書表示，高雄流行音樂中心海豚步道1日2度誤響警鈴，「根本擾民，這次是第2次了。」

網友說，「上次颱風來也是這樣，響超久也沒消防車，這次也是，早上1次，晚上又來。這種三不五時就叫假警報能叫人安心嗎？」並擔心「萬一哪天燒起來，不就變成放羊的孩子？」並放上警報鈴響的影片佐證。

對此，高雄流行音樂中心今天回應表示，經調查後確認為警報器誤響，高流監控中心當下掌握情況，立即有人員即時處理並排除狀況，確認無火災情事，也即時派員檢修。

高雄流行音樂中心表示，為安全把關，未來也會進一步針對警報器的靈敏度測試優化，平日也會加強園區安全巡檢。

警報 高雄流行音樂中心

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