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立院考察美濃農業建設 鼓勵民眾安心吃粄條

中央社／ 高雄6日電

立法院經濟委員會今天到高雄市美濃區考察農業建設，並推廣先前因「邦克列酸」食安事件而受波及的美濃粄條，鼓勵民眾安心吃粄條及各類米食產品，促進國產稻米產業永續發展。

立法院經濟委員會今天由召委邱議瑩帶隊赴高雄市美濃區，參加高埔頂米廠烘乾設備啟用典禮，準農業部長陳駿季等人也出席，會後一同推廣美濃粄條。

邱議瑩在啟用典禮上表示，應協助輔導農民種出更好、更優質的米，促進國產米市場競爭力，讓優質國產稻米契作價格提高，同時讓學童從小培養吃在地的台灣米，才是增加稻農收入的根本之道。

邱議瑩感謝農業部補助新台幣4368萬元、高雄市政府補助500萬元，大力支持今年新設置美濃稻穀區域乾燥中心建成，解決農民稻穀烘乾問題。

陳駿季致詞表示，未來一定會讓農民以身為農業經營者為榮，讓大家知道農民對土地的貢獻。農業部投入所有資源，確保糧食安全和環境永續，讓農業世代傳承，希望和大家一起努力，讓農業變得更好。

美濃區農會總幹事鍾清輝致詞表示，希望能提高稻穀收購價格，透過米存摺方式，穩定農民提高收入。會後眾人也一同推廣先前因食安事件而受波及的美濃粄條，鼓勵民眾安心食用粄條及各類米食產品。

美濃區農會高埔頂米廠提升穀物乾燥相關設備，預計未來每年可處理約8000公噸濕穀，強化乾燥作業流程、輸送入倉、分級儲存及出倉自動化處理，有效紓解乾燥及出倉搬運所需勞力，提高穀物採後處理營運效能。

粄條 美濃 農民

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