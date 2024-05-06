光寶科技加碼投資高雄 提供逾5千個就業機會

電子科技大廠光寶科技去年6月宣布在高雄投資百億，位於楠梓科技產業園區聯合營運中心新廠2期工程已動土，今天舉行高雄光寶大樓工程開工動土典禮，為樓高26層、地下4層，兼具綠色與科技大樓。高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人共同為新廠祈福起鏟。

陳其邁表示，光寶科技加碼投資高雄，絕對是正確的決定，市府積極推動產業轉型，產業轉型最重要的就是人才，為培育多元化人才，除積極接洽陽明交大與清大到高雄開設高雄分部外，更推動高中教育開展結合國際雙語教學的半導體數位產業先修學程，讓高雄子弟能夠當地學習、就業與發展不再北漂，也提供光寶科技最優質的在地人力資源。

經濟部長王美花指出，如今科技已經進入AI時代，從硬體、半導體、伺服器的供應鏈，台灣占絕大部分的產能。而在南部「半導體S廊帶」聚落成形，楠梓產業園區更是廊帶中的樞紐核心，隨著明年台積電2奈米廠進入量產，將建構完整的半導體產業生態系。

光寶科技總經理邱森彬表示，高雄一直是光寶科技拓展全球版圖的關鍵據點之一，自啟動新廠1、2期工程至今，已累積投資逾百億元，預計這些投資將創造超過5000個就業機會，期許能為高雄帶來更多發展。高雄光寶大樓將是一座會呼吸、永續的綠建築，打造舒適的辦公、住宿環境。