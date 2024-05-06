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澎湖清理海底覆網 香爐嶼撈出150公尺長刺網

中央社／ 澎湖縣6日電
環境部環境管理署長顏旭明表示，漁業作業過程中網具流失或棄置，覆蓋海底珊瑚礁或岩礁上，恐導致珊瑚礁白化、死亡，影響魚類棲息繁衍。圖為2022年，綠色和平於澎湖發起淨海行動在水下發現大批廢棄漁網覆蓋珊瑚。圖／綠色和平提供
環境部環境管理署長顏旭明表示，漁業作業過程中網具流失或棄置，覆蓋海底珊瑚礁或岩礁上，恐導致珊瑚礁白化、死亡，影響魚類棲息繁衍。圖為2022年，綠色和平於澎湖發起淨海行動在水下發現大批廢棄漁網覆蓋珊瑚。圖／綠色和平提供

環境部環境管理署長顏旭明今天視察澎湖清理海底覆網成果，在香爐嶼清理出150公尺長刺網，目睹纏網魚蟹類感到痛心，面對「無聲海洋殺手」清除刻不容緩，讓澎湖海洋恢復生命。

顏旭明今天率南區環境管理中心主任石秉鑫等人視察澎湖縣海底覆網清除成果，實地在湖西鄉香爐嶼附近海域現勘，潛水人員在深9公尺水下清理出150公尺長廢棄漁網，許多魚蝦纏網，其中有蝶魚、鰻魚死亡多時，珊瑚礁也部份受損。

顏旭明在返回碼頭時對於廢棄覆網危害生態感到痛心，希望透過今天實際行動為海洋環境盡份力，更期盼喚起民眾對海洋保育重視，共同為海洋永續發展努力。

顏旭明表示，海洋漁業是澎湖縣主要經濟活動，漁港數亦為台灣之首，但漁業作業過程中往往造成網具流失或棄置，覆蓋海底珊瑚礁或岩礁上，導致珊瑚礁白化、死亡，影響魚類棲息繁衍，造成棲地破壞與漁業資源減少。

顏旭明表示，環境部推動行政院核定「向海致敬」政策，自民國110年至112年補助新台幣1020萬元，由澎湖縣政府辦理海底覆網清理工作，累計清出約6萬3000公斤的海底覆網，今年再加碼500萬元。

顏旭明感謝澎湖縣農漁局、環保局，以及第一線專業潛水人員清理海底覆網的努力。以去年為例，打撈6萬3000公斤，長度達10萬公尺，前年更高達15萬公尺，海底覆網清理有下降趨勢。期盼每年持續降低，恢復澎湖海洋活力，更對海洋漁業與生態有所助益。

顏旭明說，雖然清理海底覆網非專業人員無法做到，但一般民眾可從生活中減少一次性垃圾落實資源回收做起，生活中小小舉動可為海洋生態帶來大大改變；另外，對於各種海廢漁網，去年全國已100%實名制，凡隨意棄置漁網將依違反漁業法開罰。

澎湖縣 珊瑚 環境部

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