陳建仁視察原博館預定地 宣布核定第一期經費逾58億元

行政院長陳建仁今天南下高雄，在前後任高雄市長陳菊、陳其邁的陪同下，與當地多位民代一起視察原民博物館預定地。目前行政院已經核定逾58億經費興建第一期園區，院長期待未來原博館能成為世界南島民族的博物館。

陳建仁前往高雄市澄清湖園區視察，並宣布核定原民會提出的國立原住民族博物館第1期新建經費58.58億元，致詞時表示，證據顯示世界南島民族起源地就是台灣，希望原博館不只是台灣原住民族的博物館，也是世界南島民族的博物館。

原民會主委夷將Icyang表示，原民會將啟動成立原博館籌備組織，與高雄市政府共同合作新建計畫。新建計畫採整體規畫、分期興建方式辦理，總經費70.49億元，第1期工程為主展示館、珍藏館、祭儀廣場及文創產業與觀光旅遊的園區設施，建築總樓地板面積2萬7185平方公尺。新建計畫啟動後，接著辦理工程競圖及後續工程發包工作，預計在2031年完工，並在2032年營運開幕。

原博館預定地是當時時任市長的監察院院長陳菊，於2016年在8 個縣市政府競爭下爭取設立。高雄市政府提供面積達 14 公頃、交通完善便利、再加上原本就有超過 160萬人次觀光客源的澄清湖園區，未來熱鬧可期。

現任市長陳其邁今天也出席盛會，致詞時笑說當高雄市市長不容易，需要會講16個原族語言，因為高雄有16個原住民族齊聚，可以說是多元文化代表。從高雄出發，連接很多東南亞或太平洋地區很多過去南島語系的國家，不管是文化或是血緣連結非常密切，相信原博館選擇設立在高雄，是一個最好的地方。

市長並承諾未來會全力協助，包括周遭的交通，同時也會連結包括學校及各類型的展館，能夠讓高雄的原住民族博物館成為兼具多元文化及休閒觀光的據點。