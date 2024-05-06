防死亡車禍 高雄基層警怨本末倒置

高雄市今年迄今發生近40件死亡車禍，件件怵目驚心，位於重工業區仁武分局和林園分局因大車多，機車騎士和大車擦撞非死即傷，各有7件和5件死亡車禍，分居前兩名；市府道安會報分析，大車致死肇因多為右轉盲區或未遵守號誌所致，基層警怨，大型車業者宣導會議卻由警方主導，本末倒置。

高市交通局表示，由副秘書長召開易肇事防治小組會議，檢討執行情況。今年至5月2日，死亡車禍38件38人，較去年同期減少20人。加強大型車防治，警局、經發局、監理所及交通局辦座談會宣導。工程部分，配合工務局道路刨舖，執行車道瘦身、增設左轉附加車道等路型調整。

市府近期道安會報分析近日大型車事故原因，為右轉盲區或未遵守號誌所致，大型車有前後左右4個盲區，其中大型車右轉盲區（含內輪差）最易被忽略。

道安會報中強調，相關局處交通局、監理所、工務局、交通警察大隊等單位合作，對逾500家大型車輛運輸公司與工地業者，加強宣導大型車死角、行車視野輔助系統與肇事應負責任，提醒大車駕駛應善盡職業責任。

但據了解，宣導大車運輸業者會議仍由警方主導，主管公司行號經發局、路面鋪設工務局等單位，都派「小咖」參加，基層警怨，「主管機關不主導，防治死亡車禍責任都落警察身上」。市議員黃飛鳳說，警察勤務繁忙，其他主管機關應要主動加派人力主導或協助宣導。