聽新聞
test
0:00 / 0:00

防死亡車禍 高雄基層警怨本末倒置

聯合報／ 記者石秀華蔡世偉／高雄報導
高雄市橫跨林園區和小港區的沿海路4個月內3人慘死大車輪下，警方昨起專案執法，防範大車肇事。圖／高雄市警局交通大隊提供
高雄市橫跨林園區和小港區的沿海路4個月內3人慘死大車輪下，警方昨起專案執法，防範大車肇事。圖／高雄市警局交通大隊提供

高雄市今年迄今發生近40件死亡車禍，件件怵目驚心，位於重工業區仁武分局和林園分局因大車多，機車騎士和大車擦撞非死即傷，各有7件和5件死亡車禍，分居前兩名；市府道安會報分析，大車致死肇因多為右轉盲區或未遵守號誌所致，基層警怨，大型車業者宣導會議卻由警方主導，本末倒置。

高市交通局表示，由副秘書長召開易肇事防治小組會議，檢討執行情況。今年至5月2日，死亡車禍38件38人，較去年同期減少20人。加強大型車防治，警局、經發局、監理所及交通局辦座談會宣導。工程部分，配合工務局道路刨舖，執行車道瘦身、增設左轉附加車道等路型調整。

市府近期道安會報分析近日大型車事故原因，為右轉盲區或未遵守號誌所致，大型車有前後左右4個盲區，其中大型車右轉盲區（含內輪差）最易被忽略。

道安會報中強調，相關局處交通局、監理所、工務局、交通警察大隊等單位合作，對逾500家大型車輛運輸公司與工地業者，加強宣導大型車死角、行車視野輔助系統與肇事應負責任，提醒大車駕駛應善盡職業責任。

但據了解，宣導大車運輸業者會議仍由警方主導，主管公司行號經發局、路面鋪設工務局等單位，都派「小咖」參加，基層警怨，「主管機關不主導，防治死亡車禍責任都落警察身上」。市議員黃飛鳳說，警察勤務繁忙，其他主管機關應要主動加派人力主導或協助宣導。

主管 警察 車禍

延伸閱讀

高雄林園大型車違規逾千件 警規劃專案加強稽查

高雄今年破40件死亡車禍 件件怵目驚心這2分局最多

避免與大車發生事故 高市府提醒：注意內輪差與右轉盲區

影／整排違停「學長」！高雄機車族好為難 警：最重可罰1200

相關新聞

議員點出5缺失 批高市公車難搭

高雄捷運及輕軌路網逐步完成，但公車品質未跟著提升，議員批公車路線重疊、收費方式混亂、班距長及不準點、候車環境不佳等缺失，...

防死亡車禍 高雄基層警怨本末倒置

高雄市今年迄今發生近40件死亡車禍，件件怵目驚心，位於重工業區仁武分局和林園分局因大車多，機車騎士和大車擦撞非死即傷，各...

環狀公車運量掉3成 高市交局：轉型輕軌接駁

高雄市168線公車（環狀幹線）是市府在輕軌通車前，為培養搭乘人口推出輕軌先導公車，曾是全市運量最高的路線，但輕軌成圓後日...

婆媳都當寄養媽媽 同獲模範母親

屏東縣瑪家鄉洪婉凌因婆婆王秀琴邀約，婆媳一起成為世界展望會的寄養家庭，兩人昨獲屏東縣模範母親表揚。婆媳同住陸續照顧7名寄...

影／電影「BIG」上映半年 魏德聖：病房孩子變身BIG戰士故事

導演魏德聖執導兒童醫療電影「BIG」，屏東縣政府繼去年12月辦理特映會，5月3日至5月5日再度於屏東國賓影城舉辦3場特映...

花火節遊客最多時刻…澎湖水族館遭雷電擊中 初估損失上百萬

澎湖水族館今天在瞬間暴雨中，遭到雷電擊中，導致內部電器設施受損，全場停電，無法營運，公告休館一天，目前生物供水與供氧都正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。