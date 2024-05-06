議員點出5缺失 批高市公車難搭

高雄捷運及輕軌路網逐步完成，但公車品質未跟著提升，議員批公車路線重疊、收費方式混亂、班距長及不準點、候車環境不佳等缺失，落後台北、台中等城市，要求市府重新檢討路線、推動公車幹線化，加強與雙鐵、輕軌、捷運銜接。學者建議可依民眾搭乘公車數據調整公車路網；市府指出，正與公車業者檢討，9月全面調整公車路線。

市議員張博洋說，高雄市公車多年未大幅調整，存在5大問題，包括路線過時且重疊，像輕軌樹德家商站有5條公車路線行經卻與輕軌路線重疊；其次命名與收費混亂，8種公車與5種收費方式，太複雜，行經三民區30號及紅30公車易混淆。

張博洋說，還有幹線公車在車體外觀、站牌識別、班次及班距等與一般公車無異；另外，班距過長、不準點、App顯示與到站時間落差，中華幹線等車時間從5分鐘到34分鐘都有；候車環境不佳，站牌汙損破舊。

張博洋提解決方案，路線重新檢討，推動公車幹線化；縮短公車班距；加強公車與捷運、輕軌、台鐵轉乘；導入公車路線顏色識別；提升候車環境。

市議員白喬茵說，高雄公車問題多，早被台北、台中市狠狠甩後面，班距、路線等老掉牙問題未改善，台北早就將公車捷運化，路線圖不同顏色，一目了然。

方姓市民說，部分公車時間不固定，有時等很久，有時兩班同時來。人口成長區仁武、大社、楠梓的公車路線不足，市府應針對新興地區增公車路線。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏建議，市府近年透過刷卡票證等方式，取得搭公車數據資料，未來可多利用此資料評估整體路網，尤其加密幹線公車。

交通局表示，今年1月公車運量約280萬，較去年同期增約9.7％，分析有黃色小鴨、演唱會等大型活動，加上TPASS月票推出帶動運量。公車乘客以高齡者、學生為主，市府與公車業者持續檢討，把主要路線加密班車，次要路線車距變小、或調整小黃計程車；候車空間會檢討。預計9月全面調整公車路線，持續規畫捷運先導公車路線及轉型為軌道運輸接駁服務。