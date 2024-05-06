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環狀公車運量掉3成 高市交局：轉型輕軌接駁
高雄市168線公車（環狀幹線）是市府在輕軌通車前，為培養搭乘人口推出輕軌先導公車，曾是全市運量最高的路線，但輕軌成圓後日運量下降2至3成，存廢引發討論，交通局表示，5月11日起將調整168線班次，長期轉型為輕軌接駁公車。
168線公車2009年5月上路，搭乘人數逐年上升，2012年成為全市運量最高路線，2015年起隨著輕軌逐段通車，部分搭乘人口轉移到輕軌。高市交通局表示，168路線乘客最多的站，從捷運凹仔底站、巨蛋站，往返金獅湖站、天祥一路站、大順路段沿線等站仍有乘車需求。
今年元旦輕軌全線通車，據交通局統計，成圓後168線日運量下降2至3成。5月11日起減少全區路線班次，多出駕駛人力調整至幹線及高潛力路線；區間車與輕軌路線差異較大，行經四維路長青中心等有需求，班次不調整。
三民區灣子里長方相茗說，168線仍有需求，鼎山街到夢時代，搭公車比搭輕軌快約20分鐘，長輩習慣搭公車。市議員張博洋說，168路線應可截短轉型與輕軌互補；輕軌不比公車快，須改善與輕軌交會公車路線。
樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，168線有存在必要，公車彈性度大與軌道運輸不同。市府可評估公車及輕軌搭乘數據，再做路線調整。
交通局表示，為使168線公車永續經營，持續觀察乘車情形，滾動式調整，短期班次調整，長期分析旅客起訖點及運量變化。
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