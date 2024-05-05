影／電影「BIG」上映半年 魏德聖：病房孩子變身BIG戰士故事

導演魏德聖執導兒童醫療電影「BIG」，屏東縣政府繼去年12月辦理特映會，5月3日至5月5日再度於屏東國賓影城舉辦3場特映會，日前開放免費索票，不到一小時秒殺一空，行動支持兒童醫療及國片，縣長周春米說，透過電影的角度，將現實中罹癌兒童的努力，告訴大家「活著的真正意義」，進而關注兒童醫療議題。

導演魏德聖今下午現身特映會，魏德聖說，「BIG」從上映到至今第6個月，從本來一上映準備要被下片，讓大家看到這部電影的好，瘋狂的一直包場，這也是國片有史以來撐最久的。這部電影在說兒童癌症病房故事，希望大家不要用這個角度來看這部電影，看到不會是悲傷，只有捨不得，看到還有更多歡樂、勇敢在裡面。

魏德聖說，與其說是講兒童癌症病房故事，不如說這是一部描述816病房孩子變身成為BIG戰士故事，每個孩子都是最勇敢的生命，每天面對生命難題，看到他們的努力，健康的大家會有著「我們很幸運，活著真好，要讓自己活得更精彩」。

魏德聖說，親子看完這部電影後，「小朋友我救了你們，兩周內爸爸媽媽不會罵你們」，期待大家從電影找到正能量。

周春米致贈屏東最新版城市杯「致，一杯子的美好」，杯身融入玫瑰、蝴蝶蘭、九重葛、黃荊、可可、洋蔥、烏皮茶、鵝鑾鼻燈籠草等8種屏東特有植物圖樣，諧音「一輩子的美好」，希望導演魏德聖繼電影「海角七號」掀起熱潮，有機會再度透過鏡頭，傳達屏東特有的自然風情。

周春米說，縣府團隊將兒童健康福祉擺第一，爭取屏東榮民總醫院進駐啟用後，建構完整兒童醫療照護網絡，有專責醫師全方位照顧，提供家長健康諮詢及照顧知能，並且連結公共衛生及社會福利照顧，成為孩子們在起跑點上的守護者。

魏德聖說，「BIG」去年底在台推出票房突破4300萬元，累計包廳場次超過上千場，今年前進日本大阪辦理特映，受日本觀眾及媒體好評，接續前往「北美台灣電影巡迴影展」（NATFTF），在30多座城市展開為期40天巡迴播映。