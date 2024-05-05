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馬祖國際藝術島再傳捷報 獲義大利A'Design設計獎

中央社／ 連江5日電

馬祖國際藝術島再傳捷報，獲得2024義大利 A'Design 設計獎（A'DesignAward and Competition）。連江縣文化處指出，明年的第3屆將以國際接軌與在地整合為兩大主軸。

文化處長吳曉雲今天跟中央社記者說，感謝A'Design 設計獎對馬祖國際藝術島的肯定，明年將登場的第3屆將以接軌國際與在地化為兩大規劃主軸，除加強跨部門整合縣內產業與交通外，更計畫走出馬祖，與韓國光州雙年展，日本瀨戶內國際藝術季等藝術界盛事合作，增加更多能見度。

吳曉雲指出，正在籌備中的第3屆馬祖國際藝術島，其中一大特色為「策展顧問團」，將同時邀請多組策展人與策展單位，希望能夠吸納更多優秀人才與意見，提供更精采的內容。

文化處今天發布消息指出，由文化總會與連江縣府合辦的馬祖國際藝術島報名參加 A'Design設計獎的「盛事及活動規劃設計類」（Event and HappeningDesign Award），並獲得IRON A'Design Award獎項肯定。這也是繼iF Design設計獎、GOOD DESIGNAWARD日本優良設計獎等知名大獎後，再獲國際級設計獎項。

文化處指出，A' Design設計獎是一項國際性的評審設計競賽，旨在表彰和推廣優秀的設計。本屆評審團由278位國際設計師、教授、企業家、記者和出版商組成。頒獎典禮將於6月6日，在義大利科莫劇院舉行。

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