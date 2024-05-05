汛期防洪備戰！ 陳其邁率水利團隊視察美濃滯洪池
隨著汛期到來，高雄市長陳其邁今天專程視察美濃區三洽水滯洪池，指示水利局要加強檢查抽水機組，以確保大雨來襲時能發揮功用。
陳其邁今天行程不但帶著水利局團隊，還邀請立委邱議瑩、林岱樺、市議員林富寶、朱信強、林義迪等人，一起視察美濃區三洽水的防汛整備。
陳其邁感謝邱議瑩，協助向經濟部水利署爭取工程經費7,500萬元，讓滯洪池工程順利在112年汛期間即發揮滯洪調節功能。
陳其邁表示，這幾年還有福安排水、美濃湖排水等工程都陸續完工，相信對於減低美濃地區的水患會有相當大的幫助。現場也指示水利局除辦理排水渠道疏濬外，仍應加強各抽水機組設備檢查及運轉，以確保豪大雨來襲時發揮排洪功能。
水利局表示，美濃區成功路至美中路一帶人口聚集，因位處美濃溪、美濃湖排水及竹子門排水匯集處，常因美濃溪水位暴漲，導致淹水情形發生。三洽水滯洪池完工後，總蓄水量1.72萬噸，抽水量1.2噸/秒，可有效減緩成功路及美中路周遭低地積淹水問題，大幅提升防洪能力。
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