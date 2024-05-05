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模範母親花藝走秀 4女兒與媳婦與媽媽登台宛若姐妹
溫馨5月迎來感恩母親節，屏東縣政府今在大禮堂表揚模範母親暨花藝走秀，模範母親高樹鄉77歲何鍾惠珠與4個女兒與1個媳婦穿上粉色訂製衣服登台走秀，宛若姐妹，兒女們平常外地工作，有的移居海外，今返鄉參與模範母親表揚，跟媽媽一起走秀，場面溫馨熱鬧。
屏東縣府今舉行模範母親表揚，共48人獲表揚，最年長的是長治鄉97歲邱鍾玉銘，她和其他22名模範母親亮麗走秀，展現屏東母親自信魅力的一面。今天花藝走秀，結合中華民國花藝設計協會屏東縣分會為走秀的母親設計專屬花藝帽及花藝提包，母親節留下獨特且難忘的回憶。
獲模範母親高樹鄉77歲何鍾惠珠，在高樹鄉大埔村開設村內唯一的雜貨店，與先生養育4女兒、1個兒子，如今兒女們事業有成，從事藥師、教師，有的移居海外，也特別回台灣，今天4個女兒與1個媳婦也一起穿上同款訂製粉色衣服走秀，宛若姐妹花，場面溫馨。
屏東縣聲暉聽障協進會推薦黃金伸獲模範母親，黃金伸的二女兒在4歲時發現失聰並檢查出癲癇，她積極參與女兒學習與治療，也嚴格訓練女兒的口語及聽能，以期未來能順利求職，現在二女兒任職台電，順利組織家庭。
黃金伸在擔任協進會理事長期間還向縣府爭取經費成立校園宣導小組，帶領志工們走入校園，透過解說與體驗遊戲，讓老師和同學能體會到聽障生的學習困難，主動提供協助，也倡導「雙親參與」，鼓勵聽障家庭父母們參與孩子學習成長。
社會處表示，屏縣整合資源，如產檢交通補助、月嫂服務、定點計時臨托服務、7處公設民營托嬰中心、身心障礙家庭托顧服務、身心障礙者社區式日間照顧服務、社區日間作業設施、銀髮健身俱樂部、銀向健康行動服務車，並設有402個關懷據點（含文健站）、67個日照中心及34個樂齡學習中心，讓處於各個人生階段的母親都能得到最妥適的幫助，也讓屏東成為宜人宜居的友善城市。
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