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婆媳合作當寄養家庭一起獲模範母親 媳婦：驚訝又緊張

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉的洪婉凌（右）在婆婆王秀琴（左）邀約鼓勵下，婆媳一起成為世界展望會屏東縣的寄養家庭，兩人今雙雙獲屏東縣模範母親表揚殊榮，也是屏東縣第一對模範寄養媽媽一起獲得表揚。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉的洪婉凌（右）在婆婆王秀琴（左）邀約鼓勵下，婆媳一起成為世界展望會屏東縣的寄養家庭，兩人今雙雙獲屏東縣模範母親表揚殊榮，也是屏東縣第一對模範寄養媽媽一起獲得表揚。記者劉星君／攝影

屏東縣瑪家鄉的洪婉凌在婆婆王秀琴邀約鼓勵下，婆媳一起成為世界展望會屏東縣的寄養家庭，兩人今雙雙獲屏東縣模範母親表揚殊榮。婆媳同住陸續照顧7名寄養童，從剛出生八個多月到大班，婆媳展現合作無間超級默契，即使有爭吵、理念不合，都會坐下來溝通討論尋求共識，獲得模範母親，媳婦洪婉凌笑說，又驚訝又緊張。

洪婉凌是三地門鄉口社部落嫁到瑪家鄉瑪家村，婆媳都是排灣族。婆婆王秀琴原本從事居服員，退休後2018年加入寄養家庭行列，2021年間也邀請媳婦一起加入，婆媳陸續共同照顧寄養童共7名。

婆媳間相處需要很大智慧，更遑論一起照顧寄養童，婆媳倆人合作無間展現絕佳默契，洪婉凌說，家人經溝通決議後，一起成為寄養家庭，成為寄養家庭的過程中很辛苦，有爭吵、也曾跟婆婆起口角，都會坐下來溝通，婆婆個性比較敏感，責任感重，彼此互相包容，達成共識。

婆媳照顧寄養童遇過嚴重兒虐住在加護病房一名幼童，洪婉凌說，當時這名孩子1歲了，但身型卻如同6個月大的嬰兒，癱軟的身體，滿身的傷痕，無法想像這名孩子經歷了什麼。她跟婆婆分工照顧，陪伴這名孩子度過危險期，陪伴就學與醫療照護，這名孩子如今幼兒園大班，平安長大，也會哼著原民歌謠，也是他們照顧最久的寄養童。

洪婉凌育有3個孩子，孩子們跟寄養童一起相處長大，也發現孩子們變得更懂事。照顧每個寄養童希望給他們正常環境，每個寄養童狀況不同，就像闖關一樣，從中取得平衡點。

屏東縣府今表揚模範母親包含各鄉鎮市公所、寄養家庭與身心障礙團體推薦母親共48人。

屏東縣瑪家鄉的洪婉凌（右二）在婆婆王秀琴（左二）邀約鼓勵下，婆媳一起成為世界展望會屏東縣的寄養家庭，兩人今雙雙獲屏東縣模範母親表揚殊榮，親友們開心合影留念。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉的洪婉凌（右二）在婆婆王秀琴（左二）邀約鼓勵下，婆媳一起成為世界展望會屏東縣的寄養家庭，兩人今雙雙獲屏東縣模範母親表揚殊榮，親友們開心合影留念。記者劉星君／攝影

寄養家庭 屏東縣

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