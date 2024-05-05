避免與大車發生事故 高市府提醒：注意內輪差與右轉盲區
高雄政府道安會報分析近日大型車肇事的事故原因，發現是右轉盲區或未遵守號誌造成車禍。交通局說，大型車有前後左右共4個盲區，其中大型車右轉盲區含內輪差，最容易被忽略，呼籲大車駕駛務必利用行車視野輔助系統再次確認右側、車後無人再右轉，也提醒一般用路人，避開大型車右側視野死角，降低事故風險。
高市交通局透過跨單位共同為大型車事故防制努力，警察局、監理所啟動大型車與違規專案案件，重點針對大型車進行重點稽查與取締，其中3月攔車車輛數達1萬2855輛，相比同期增加5415輛，增幅達73%，藉由強力執法以保障用路人權益。
交通局說，市府正推動大型車加裝右前方「主動」警示系統，希望藉由主動聲響或燈光警示，主動提醒大車駕駛，右前方盲區有車輛進入，降低駕駛疏忽造成憾事機率；大車駕駛應特別注意右轉盲區，一般用路人也要避免進入大型車死角。警察局也將加強取締大型車超速、闖紅燈等違規行為，希望透過多重手段，提供用路人的安全環境。
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