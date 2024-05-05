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人行道3大惡樹 高市列黑名單

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市新莊一路人行道種植黑板樹，許多路段因竄根導致地磚隆起，市府已移植4分之1。記者宋原彰／攝影
高雄市新莊一路人行道種植黑板樹，許多路段因竄根導致地磚隆起，市府已移植4分之1。記者宋原彰／攝影

高雄市行道樹與公園樹木32萬株，黑板樹、木棉和掌葉蘋婆占約4分之1，黑板樹易竄根導致路面隆起，木棉棉絮與掌葉蘋婆開花時散發異味，引發不少人反彈；工務局近年編2億元做人行道改善工程，議員建議施工時一併移植疑慮樹種。工務局說，新設人行道路樹不再選種受詬病樹種，人行道路樹竄根也會優先處理。

市議員陳麗珍指出，黑板樹根易破壞人行道、阻塞排水溝，甚至鑽到房屋下，導致鋪面隆起，開花期散發異味，成市民最頭痛的樹。

「過敏體質和氣喘患者，擔心因木棉棉絮引發咳嗽或皮膚過敏！」陳麗珍說，開車若遇漫天棉絮，恐影響行車安全。掌葉蘋婆果實碩大、易砸傷人，開花時散發異味，也被稱「豬屎花」。

陳麗珍認為，市府應移除不合適路樹，如新莊一路人行道的黑板路種植13年，目前仍有4分之3未移除。

工務局長楊欽富表示，全市有上萬株黑板樹，全數移植難度高，移植及新栽路樹皆要公有樹木修剪維護諮詢委員會同意，也要避免護樹團體反彈。

公園處補充，竄根嚴重樹種會先「斷根」處理，將隆起路面先以小工程鋪平；果實會砸傷人的樹種，若接獲反映會在花期前拍落果實。

人行道 路樹 黑板樹

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