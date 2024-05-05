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16年顧14童 寄養媽陳秀梨獲獎

聯合報／ 記者宋原彰潘欣中／連線報導

母親節將至，高雄、屏東昨表揚模範母親。高雄40位母親獲獎，高齡90歲的李楊盡養育4名子女，兒女長大後從事社區關懷活動，服務弱勢與獨居老人；屏東縣陳秀梨當寄養媽媽16年，照顧過14名寄養童，成今年最暖心的非原生家庭母親。

高市社會局昨辦「美力媽媽」頒獎典禮，市長陳其邁致贈獎牌與康乃馨。「自立媽媽」傅華珊，離婚後兼2份工作扶養3個孩子，天天為孩子做飯，一度罹癌痊癒。她領獎時表示，精彩人生靠自己創造、自己爭取。

許彩蕙因車禍罹患罕病小腦萎縮症，加入病友協會後，看見病友們受疾病摧殘，主動擔任病友聯誼會負責人，媒合資源、關懷病友，希望自己人如其名、彩繪人生，獲頒「活力媽媽」。

高雄社會局與中華神恩全人關顧協會舉辦母親節「美力媽媽」頒獎典禮，全市40位母親得獎，市長陳其邁（左四）頒獎。記者宋原彰／攝影
高雄社會局與中華神恩全人關顧協會舉辦母親節「美力媽媽」頒獎典禮，全市40位母親得獎，市長陳其邁（左四）頒獎。記者宋原彰／攝影

高雄今年還有一名父代母職的郭玉燦獲獎，他因伴侶早逝，獨自撫育罹患重度身心障礙的長子，學習運用身心障礙資源訓練孩子獨立。

屏東家扶中心寄養媽媽陳秀梨今年54歲，與丈夫育有2女1男。她說16年前在廣播中聽到「打開家門、讓愛住進來」印象深刻，與先生討論後決定一起受訓成為家扶寄養家庭，只要知道有失依孩子需要幫助，就會二話不說接下任務，寄養童中男女都有，年齡層從7歲到16歲不等，「寄養生活有時會令人氣到抓狂，也有令我心疼與窩心的感動時刻」。

寄養家庭 屏東縣

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