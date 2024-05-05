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高市換購電動機車 補助最高1.6萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄人口逾273萬，機車登記高達209萬5613輛，高雄人常自嘲「不騎車等於沒有腳」。為推動淨零減碳，高雄市每年編列預算補助市民買電動機車環保局說，全市電動機車數已達9萬7376輛，今年汰購換新補助經費8千萬元，可補助1萬8655件。

為降低空汙碳排，高市環保局2020年將部分區清潔隊稽查人員燃油機車汰換為電動機車，民政局從2021年起，逐步將里辦公室老舊公務燃油機車汰換為電動機車。

各縣市政府針對電動機車補助不一，高市府去年編列6961萬元，今年又從空汙基金編列8千萬元補助電動車。今年總補助名額1萬8655人，比去年增加3380人，連同中央補助，最高可達1萬6千多元。

環保局說，老舊機車是指2007年6月30日前出廠的燃油及二行程機車，補助對象為年滿18歲市民，汰換老舊機車並添購電動機車，補助金額落在2千至7千元之間。

環保局 行程 電動機車

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