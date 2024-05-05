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高市里長配電動機車 退回20輛

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄市府去年斥資3600萬元，購買452輛電動機車給里長當公務機車，不過已有20輛陸續被退回，里長坦言「不愛騎」，電動車零件貴、維修不方便等狀況多，議員要求協助改善。民政局回應，已聯繫廠商全力協助，退回車輛繳回區公所使用；淨零碳排及電動車是未來趨勢，持續與里長溝通。

民政局近年陸續汰換里長公務機車，考量原縣區幅員大、充電不便，里長可依實際需求選擇燃油或電動機車。去年6月，鹽埕、鼓山、左營、楠梓、三民、新興、前金、苓雅、前鎮、旗津及小港等11區的里公務機車達使用年限，市府全面汰換電動機車，有兩品牌可選。

市議員林富寶指出，電動車是未來趨勢，傳出部分里長拒領，是否電動車維修費、電池太貴，或馬力不夠不好騎。若維修費較高，市府有無必要酌情補助，應追查原因協助改善。

局長閻青智指出，有些里長年紀大，不需要或不適應電動機車，以市區來說，無論換電站或維修站都算密集，基於宣導推廣可研議能否補助維修費。

民政局說明，去年透過公開評選程序，辦理電動機車採購案，擇定宏佳騰及光陽2家業者，合計採購452輛，里長不願騎乘的機車總計20輛，2品牌各占半數，沒有哪一個品牌特別多。

小港區鳳宮里長曾清全說，電動機車對他而言太高，還有里長覺得故障率高，輪胎及保養費都貴，光輪胎就貴上一倍，另考量維修站距離遠，退回去較省事，平日服務改騎自家的微型電動二輪車，希望以後直接給錢補助，里長自己買合適的車。

前鎮區明孝里長林浤澤說，電動車比較環保，使用至今沒問題。

民政局強調，20輛電動機車繳回區公所，目前由外勤里幹事或公所同仁執行公務使用，沒有浪費。

品牌 電動機車

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