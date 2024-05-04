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高雄94座車站日均排名 這輕軌站勝過一票捷運、台鐵站

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
輕軌愛河之心站日均運量，勝過一票的捷運、台鐵車站。記者王勇超／攝影
輕軌愛河之心站日均運量，勝過一票的捷運、台鐵車站。記者王勇超／攝影

臉書粉專「高雄點」針對高雄市內94座高鐵、台鐵捷運輕軌站日均運量進行排名，其中高鐵左營站、捷運左營站、台鐵高雄站分占前3名，輕軌凱旋中華、馬卡道、經貿園區站為最後3名。值得注意的是，輕軌愛河之心站排名31，勝過一票的捷運、台鐵車站。

「高雄點」高雄鐵道車站日均運量排名，前5名為高鐵左營站5萬9736人次（以下同）、捷運左營站4萬196、台鐵高雄站2萬7163、捷運巨蛋站2萬6824、捷運高雄車站2萬6139；後5名全都為輕軌站，分別為旅運中心682、大順民族682、凱旋中華站654、馬卡道站482、經貿園區站472。

台鐵車站中，前3名為高雄、新左營、鳳山站，後3名為三塊厝、後庄、鼓山，高雄站2萬7163為鼓山站913的29.75倍。捷運車站中，前3名為左營、巨蛋、高雄車站，後3名為苓雅運動園區、青埔、橋頭糖場站，左營站4萬196是橋頭糖場2598的15.47倍。

輕軌車站中，最高的愛河之心5488，是最低的經貿園區472的11.63倍。值得注意的是，愛河之星站排名31，勝過一票的捷運、台鐵車站；輕軌夢時代、哈瑪星、前鎮之星站分別為36、39、41名，也都位於前段班。

「高雄點」高雄鐵道車站日均運量排名前段班。圖／擷自高雄點臉書粉專
「高雄點」高雄鐵道車站日均運量排名前段班。圖／擷自高雄點臉書粉專
「高雄點」高雄鐵道車站日均運量排名後段班。擷取自高雄點臉書粉專
「高雄點」高雄鐵道車站日均運量排名後段班。擷取自高雄點臉書粉專

台鐵 捷運 輕軌

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