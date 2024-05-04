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柯志恩秀與陳其邁同框照近5千人按讚 支持者喊「接棒高雄」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩在臉書秀出她與選戰時的對手陳其邁照片，兩人都笑得很燦爛。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩在臉書秀出她與選戰時的對手陳其邁照片，兩人都笑得很燦爛。圖／取自柯志恩臉書

高雄市政府慶祝母親節，今天在鳳山行政中心舉辦「美力媽媽」頒獎典禮，市長陳其邁出席，贈康乃馨祝賀。國民黨立委、高雄市黨部主委柯志恩也到場致意，活動後在個人臉書PO出她與陳其邁同框照，吸引近5千人按讚，還有網友開玩笑說這是「市長交接儀式」，祝福柯志恩「接棒高雄市」。

2022高雄市長大選，民進黨陳其邁爭取連任，國民黨派柯志恩迎戰，陳其邁以76萬6147票連任成功。落敗後柯志恩說，「4年後高雄一定會有我的角色」，上月柯接任高雄市黨部主委，極可能再度問鼎下屆高雄市長。

陳其邁、柯志恩今天同時出席母親節慶祝活動，兩人禮貌性問候，留下同框合影照。兩人合影時，柯志恩豎起大拇指意謂讚，陳其邁則比個YA的手勢，兩人臉上皆洋溢著開心笑容。

柯志恩在個人臉書張貼合影照，網友稱呼柯志恩是「準高雄市長」。還有人點評說，照片看起來「滿登對的」、「很棒的畫面」。

柯志恩辦公室主任曹桓榮說，柯志恩與陳其邁今天在頒獎典禮不期而遇，兩人見面時簡單寒暄及問候，自然而然合影留念，一切都很自然。

柯志恩 母親節 陳其邁

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