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電動巴士上路 乘客憂個資全都錄

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
鴻華科技展示最新AI街景感測攝影技術，透過電動巴士全範圍視角鏡頭拍攝街景，高市議員郭建盟質疑大數據流入民間公司，恐侵犯個人隱私。圖／郭建盟辦公室提供
鴻華科技展示最新AI街景感測攝影技術，透過電動巴士全範圍視角鏡頭拍攝街景，高市議員郭建盟質疑大數據流入民間公司，恐侵犯個人隱私。圖／郭建盟辦公室提供

2030年公車全面電動化，鴻海旗下鴻華科技開發的電動巴士MODEL T在全台各縣市上路，日前鴻華科技展示AI街景感測攝影技術，可透過全範圍視角鏡頭拍攝街景，高雄市議員郭建盟質疑城市大數據資料流入民間公司，恐侵犯市民隱私、肖像權。

業者回應，僅是短期專案，目前市區電動巴士沒有裝拍攝街景感測設備。

郭建盟表示，MODEL T上路不斷蒐集道路資訊、向行人錄影，國外有相關案例，市府局處應確保個資不被濫用，有無必要規範企業使用個資權責。

交通局表示，高雄境內使用中的電動巴士都沒有裝拍攝街景感測設備，如要裝設，也會請客運業者依據個資法審慎處理。

法制局長王世芳說，個資法明訂有些情況可以免告知，但有一定法律要件，不可超出目的外使用。

鴻華科技回應，此項記錄路況與違規事項的錄影AI辨識技術，是配合去年高雄智慧城市展的專案，作為蒐集城市數據的短期示範專案，電動巴士僅作為影像運具，分析工作並非公司業務，事後也未確切上路執行，目前MODEL T鏡頭僅作為事故記錄之用，影像不會留存，更未放入資料庫。

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