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清運頻流標 小琉球變垃圾島
屏東小琉球1年遊客破百萬人次，垃圾全靠船運送至崁頂焚化廠，因物價上漲，琉球鄉公所垃圾清運招標案去年流標8次，暫置場已累積500多噸垃圾，臭味讓居民苦不堪言。縣環保局向環境部爭取經費，每噸清運費提高至5千元，近日再度招標，盼在夏日旅遊旺季前清完垃圾。
小琉球年垃圾量逾2千噸，平日約5噸，假日翻倍。琉球鄉公所雇請環保清運公司跨海清運，1年垃圾清運經費約1500萬元，中央全額補助。
鄉公所說，去年以每噸4500元辦理垃圾清運招標，一直沒有廠商投標，8次流標後，公所動用自有財源，商請原環保清運公司加運到今年2月底，目前已累積約500噸垃圾，為避免垃圾散發的臭味影響環境和居民生活品質，暫置場每天清毒。
垃圾暫置場離聚落有段距離，但附近居民說，3月天氣較涼，異味不明顯，4月清明連假過後，遊客增加，垃圾量也變多，淋濕垃圾被曬乾後散發臭氣，起風時，下風處住戶必須關上門窗。
鄉公所說，去年物價全面上漲，廠商不願投標，向縣環保局反映後，環境部同意將清運費從每噸4500元提高至5千元，已公開招標。縣環保局說，小琉球清運費拉高逾1成，以符合離島清運成本，將密切關注是否順利標出，並請清潔隊強化消毒工作。
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