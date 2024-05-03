快訊

戰略高地遲早失守？烏軍少將曝5月成關鍵 談判媾和時間點恐落這時

發文諷死者腿壓爛「如肉燥飯」高醫工讀生遭停職 副院長出面道歉

澎湖望安花宅重要聚落 法國列「福爾摩沙藝術駐村」

中央社／ 澎湖縣3日電

文化部列重要聚落建築群的澎湖望安中社（花宅）歷史生活展示暨藝文交流，法國在台協會學術合作暨文化處與澎湖縣政府文化局合作，今天宣布將花宅聚落列為法國藝術家「福爾摩沙藝術駐村」基地。

澎湖縣政府文化局與望安鄉公所今天於望安花宅重要聚落建築群辦理聚落巡禮及藝文活動，結合藝文各界及學校社區共同參與，法國在台協會學術合作暨文化處與澎湖縣政府文化局合作，將花宅列為法國藝術家「駐地創作」計畫「福爾摩沙藝術駐村」基地。

澎湖望安花宅歷史生活展示暨藝文交流，除了在修護的古厝展出台灣傑出藝術家、藝術教育終身成就獎陳景容教授50年前在望安創作的作品外，90歲高齡的耆老葉成仁也自彈自唱「討海歌」等說唱褒歌傳藝、張正傑國際音樂團隊與王立中、王沅楨等等人也都現場表演，讓望安島嶼充滿著文化氣息。

澎湖縣政府文化局與望安鄉公所辦理花宅重要聚落建築群生活歷史策展在花宅啟動，古厝內分享台灣傑出藝術家、藝術教育終身成就獎陳景容教授50年前在望安創作的作品，另外結合在地文史專家介紹花宅、並邀請說唱傳藝葉成仁耆老、張正傑國際音樂團隊，王立中、王沅楨國樂禮讚。

法國在台協會學術合作與文化處專員莫耿也專程到花宅，宣布花宅聚落列為法國藝術家「福爾摩沙藝術駐村」基地。這是法國在台協會學術合作及文化處今年首推的計畫，將在台灣北中南主要場館及澎湖建立藝術駐村合作基地，選送法國藝術家駐地創作。

根據資料顯示，望安花宅重要聚落建築群具特殊的建築形式，民國92年入選為年度100個最值得關懷維護保存之文化紀念物名單，由文化部文資局補助澎湖縣政府逐年修復。先期已修復25戶，另規劃設計有18戶，陸續向文資局申請經費。修復後古厝部分作為公眾使用、導覽等處所。

法國 澎湖縣 藝術家

延伸閱讀

習近平訪歐「這2國」別有用意 歐盟對陸態度分歧恐一覽無遺

路透：習近平訪歐凸顯各國對中歧異 北京將對此下手

習近平訪法前夕 馬克宏批中國不尊重貿易規則

習近平訪法前夕 馬克宏強調必須捍衛歐洲戰略利益

相關新聞

違規近千筆未繳又欠稅 欠款70萬「霸王車」今被查獲

為有效遏止已受吊註銷牌照處分再違規上路行駛的「霸王車」，高雄市區監理所自行研發「註銷號牌車輛定位系統」，攜手高市停管中心...

影／墾丁海洋保護區驚見漁網殺手 珊瑚產卵季發生更諷刺

墾丁國家公園18年前劃設後壁湖海洋資源保護區，禁止捕獵和過量使用，日前有潛水教練在該海域水下驚見長10公尺漁網在珊瑚礁上...

2024澎湖國際海上花火節開幕 首日吸引逾1萬6000人朝聖

2024澎湖國際海上花火節昨晚於觀音亭休閒園區盛大開幕，園區內估計擠進1萬6000人，園區外還有大批遊客同觀賞海上花火盛...

150年前牡丹社事件悲壯歷史 旅遊達人引領走入時光隧道

屏東縣政府2018年在恆春半島設立落山風風景特定區，今年導入智慧觀光成立專屬旅遊網站「風域半島」，適逢台灣原住民十大歷史...

小琉球垃圾清運8度流標堆積500噸 環境部出招盼解圍

屏東離島小琉球是觀光勝地，島上垃圾全靠船運載送至屏東崁頂垃焚化場，鄉公所去年辦理垃圾清運招標案8次均流標，2月底起暫置場...

高雄孕婦產檢乘車券使用率低挨轟 社會局：擴大使用範圍

為打造優良生育環境、提升生育率，高雄市府提供每名懷孕婦女28張計程車乘車券，每張面額180元，去年總發送面額達3500萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。