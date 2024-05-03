澎湖望安花宅重要聚落 法國列「福爾摩沙藝術駐村」

文化部列重要聚落建築群的澎湖望安中社（花宅）歷史生活展示暨藝文交流，法國在台協會學術合作暨文化處與澎湖縣政府文化局合作，今天宣布將花宅聚落列為法國藝術家「福爾摩沙藝術駐村」基地。

澎湖縣政府文化局與望安鄉公所今天於望安花宅重要聚落建築群辦理聚落巡禮及藝文活動，結合藝文各界及學校社區共同參與，法國在台協會學術合作暨文化處與澎湖縣政府文化局合作，將花宅列為法國藝術家「駐地創作」計畫「福爾摩沙藝術駐村」基地。

澎湖望安花宅歷史生活展示暨藝文交流，除了在修護的古厝展出台灣傑出藝術家、藝術教育終身成就獎陳景容教授50年前在望安創作的作品外，90歲高齡的耆老葉成仁也自彈自唱「討海歌」等說唱褒歌傳藝、張正傑國際音樂團隊與王立中、王沅楨等等人也都現場表演，讓望安島嶼充滿著文化氣息。

澎湖縣政府文化局與望安鄉公所辦理花宅重要聚落建築群生活歷史策展在花宅啟動，古厝內分享台灣傑出藝術家、藝術教育終身成就獎陳景容教授50年前在望安創作的作品，另外結合在地文史專家介紹花宅、並邀請說唱傳藝葉成仁耆老、張正傑國際音樂團隊，王立中、王沅楨國樂禮讚。

法國在台協會學術合作與文化處專員莫耿也專程到花宅，宣布花宅聚落列為法國藝術家「福爾摩沙藝術駐村」基地。這是法國在台協會學術合作及文化處今年首推的計畫，將在台灣北中南主要場館及澎湖建立藝術駐村合作基地，選送法國藝術家駐地創作。

根據資料顯示，望安花宅重要聚落建築群具特殊的建築形式，民國92年入選為年度100個最值得關懷維護保存之文化紀念物名單，由文化部文資局補助澎湖縣政府逐年修復。先期已修復25戶，另規劃設計有18戶，陸續向文資局申請經費。修復後古厝部分作為公眾使用、導覽等處所。