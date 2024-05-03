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違規近千筆未繳又欠稅 欠款70萬「霸王車」今被查獲

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市區監理所今天再度查獲多輛欠繳高額違規的大戶霸王車。記者王勇超／翻攝
高雄市區監理所今天再度查獲多輛欠繳高額違規的大戶霸王車。記者王勇超／翻攝

為有效遏止已受吊註銷牌照處分再違規上路行駛的「霸王車」，高雄市區監理所自行研發「註銷號牌車輛定位系統」，攜手高市停管中心、警方積極掃蕩，接連查獲多輛註銷號牌車輛，今天又找到1輛欠稅與違規罰金高達70萬元的車輛，監理所的專案人員在路旁拔下車牌時，民眾一聽是積欠高額違規的大戶，紛紛表示支持。

高雄市區監理所表示，今年4月底已查獲1輛欠款近70萬的霸王車，近日在系統通報中又驚見高雄市區與旗山邊郊區各有黑戶霸王逾檢車輛出沒，其中1輛陳姓車主持有的中華銀色休旅車，累計近1千筆違規未處理，光是違規罰金就超過41萬，另尚有約28萬的牌照稅、汽燃費、強制險違規等未繳，加總又是一輛積欠近70萬元違規逾檢車輛。另一輛鍾姓車主名下的三陽黑色自小客車，也有約15萬元的稅、費、違規等未結清。

高市所說，這種未經檢驗合格情況下仍行駛道路，且又未投保強制險的車輛，無疑是危害道路安全的潛藏未爆彈，加上欠繳高額的稅費，更是有違社會公平正義，基於維護道安權責，註銷號牌查緝小組今天再次出動查緝，並依道路交通管理處罰條例開單，處3600元至1萬800元罰鍰。

高市所表示，車輛應依行車執照上指定日期完成檢驗，若車輛牌照遭註銷，須儘速將號牌繳回公路監理機關，切勿使用註銷牌照行駛道路。針對已註銷牌照仍行駛至高速公路上的車輛，國道高速公路局將透過車牌協尋系統，定期建置優先查處黑名單，轉請監、警單位加強查處，違規使用車輛的車主勿心存僥倖，以身試法。

陳姓車主持有的中華銀色休旅車累積近70萬元的罰款與稅金未繳納，今天被高雄市區監理所的專案人員查獲，當場在路邊卸下車牌。記者王勇超／翻攝
陳姓車主持有的中華銀色休旅車累積近70萬元的罰款與稅金未繳納，今天被高雄市區監理所的專案人員查獲，當場在路邊卸下車牌。記者王勇超／翻攝

車主 高速公路 高雄市

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