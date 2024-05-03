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2024澎湖國際海上花火節開幕 首日吸引逾1萬6000人朝聖

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
2024澎湖國際海上花火節昨晚於觀音亭休閒園區盛大開幕。圖／澎湖縣政府提供
2024澎湖國際海上花火節昨晚於觀音亭休閒園區盛大開幕。圖／澎湖縣政府提供

2024澎湖國際海上花火節昨晚於觀音亭休閒園區盛大開幕，園區內估計擠進1萬6000人，園區外還有大批遊客同觀賞海上花火盛況，搭配航海王動漫音樂會享受視聽震撼，縣長陳光復化身航海王主角魯夫逗趣登場為首日活動揭開序幕。

「澎湖是座國際觀光島嶼，值得一再重遊。」陳光復表示，今年花火節主題特地結合航海王動畫25周年慶，而日本藝術家奈良美智也來到開拓館展出畫作、素描、攝影，並首度在台展出陶器作品；緊接而來還有鐵人三項、泳渡澎湖灣等一連串國際賽事，眾多體驗將帶給遊客刻骨銘心的旅遊回憶。

昨晚活動一開場，由澎湖青少年交響樂團演奏航海王組曲拉開序幕，接續動漫歌手許君君以及大冰帶來一系列航海王動漫歌曲，引領觀眾深入航海王的冒險世界。

晚間高潮，由第一屆大嘻哈時代冠軍歌手YoungLee帶來熱力四射的饒舌表演，緊接著，原訂為航海王無人機燈光秀，但現場風勢一度過大超過6級風，因而延後演出，改由萬眾矚目7500發煙火施放百種璀璨花樣。

現場工作人員指出，今年的花火開幕實在緊張，因直至8時40分許，風力一直高於六級，不得已臨時宣布取消演出，不過，無人機團隊還是堅守現場，在檢測風力轉弱時，於晚間9時30許測試順利並通報塔台，9時50分許終於順利升空展演。

天候變化，是每場戶外活動最難控制的變數，澎湖縣政府展現優質的危機應變技巧，讓眾人得以欣賞航海王主題無人機燈光秀，草帽海賊團將澎湖夜空裝點得璀璨奪目。

2024澎湖國際海上花火節昨晚展出航海王主題無人機燈光秀。圖／澎湖縣政府提供
2024澎湖國際海上花火節昨晚展出航海王主題無人機燈光秀。圖／澎湖縣政府提供
2024澎湖國際海上花火節昨晚於觀音亭休閒園區盛大開幕。圖／澎湖縣政府提供
2024澎湖國際海上花火節昨晚於觀音亭休閒園區盛大開幕。圖／澎湖縣政府提供
2024澎湖國際海上花火節昨晚展出航海王主題無人機燈光秀。圖／澎湖縣政府提供
2024澎湖國際海上花火節昨晚展出航海王主題無人機燈光秀。圖／澎湖縣政府提供
2024澎湖國際海上花火節昨晚展出航海王主題無人機燈光秀。圖／澎湖縣政府提供
2024澎湖國際海上花火節昨晚展出航海王主題無人機燈光秀。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 花火節 陳光復

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