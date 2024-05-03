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150年前牡丹社事件悲壯歷史 旅遊達人引領走入時光隧道

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
今年適逢「牡丹社事件」150周年，縣府邀旅遊達人工頭堅走訪歷史事件相關史蹟和場域，圖為1871年琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風在南台灣上岸的滿州八瑤灣。圖／屏東縣政府提供
今年適逢「牡丹社事件」150周年，縣府邀旅遊達人工頭堅走訪歷史事件相關史蹟和場域，圖為1871年琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風在南台灣上岸的滿州八瑤灣。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府2018年在恆春半島設立落山風風景特定區，今年導入智慧觀光成立專屬旅遊網站「風域半島」，適逢台灣原住民十大歷史事件最早發生的「牡丹社事件」150周年，5月22日推出系列紀念活動、5大主題遊程外，再邀旅遊達人工頭堅探訪歷史相關史蹟和場域，為歷史愛好者提供新的旅遊選擇，並推薦輕旅行一日遊路線。

1871年，琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風在南台灣上岸，54名船員遭原住民殺害，3年後日本以懲兇名義出兵，屏東縣牡丹鄉排灣族人浴血抵抗，因武器和兵力懸殊不敵，史稱「牡丹社事件」，清朝事後議和賠償，也促使清廷在恆春建城布防，是涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方的國際事件，也是改變台灣歷史走向和影響台灣近代史上的重要歷史事件。

牡丹社事件留下諸多珍貴的文化資產與歷史場域，包括「大日本琉球藩民墓」、「討蕃軍本營地」、「西鄉都督遺蹟紀念碑」、「石門古戰場」、「高士神社」，都在劃定的落山風風景特定區內；縣府今年打造全新觀光品牌「風域半島」，適逢事件150周年，22日起推出系列紀念活動、5大主題遊程外，再邀旅遊達人工頭堅走訪歷史事件相關史蹟和場域，推薦結合人文歷史、自然景觀及海岸風光的一日遊路線。

縣府交旅處說，工頭堅日前深入車城、牡丹和滿州鄉探索牡丹社事件的歷史脈絡，透過YouTube影片引領觀眾重新認識在地史實與事件始末，在歷史事件和深度內容取得平衡，是工頭堅擅長敘述故事的模式，同時介紹風域半島旅遊景點，為歷史愛好者提供全新的旅遊選擇，無論國內外旅客，來到恆春半島，不僅能享受陽光海灘和水上活動，更能深入了解豐富的史事和生態內涵，品嘗在地特色美食。

今年適逢「牡丹社事件」150周年，縣府邀旅遊達人工頭堅走訪歷史事件相關史蹟和場域，為歷史愛好者提供新的旅遊選擇。圖／屏東縣政府提供
今年適逢「牡丹社事件」150周年，縣府邀旅遊達人工頭堅走訪歷史事件相關史蹟和場域，為歷史愛好者提供新的旅遊選擇。圖／屏東縣政府提供
今年適逢「牡丹社事件」150周年，縣府邀旅遊達人工頭堅走訪歷史事件相關史蹟和場域，為歷史愛好者提供新的旅遊選擇，圖為1874年日本以懲兇名義出兵登陸的車城射寮灣。圖／屏東縣政府提供
今年適逢「牡丹社事件」150周年，縣府邀旅遊達人工頭堅走訪歷史事件相關史蹟和場域，為歷史愛好者提供新的旅遊選擇，圖為1874年日本以懲兇名義出兵登陸的車城射寮灣。圖／屏東縣政府提供

原住民 屏東縣政府 恆春 文化資產

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