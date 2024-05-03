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英駐台代表訪高雄 陳其邁：盼支持台灣加入CPTPP

中央社／ 高雄3日電

英國駐台代表鄧元翰2日再訪高雄，拜會高雄市長陳其邁。陳其邁說，期盼英國支持台灣申請加入CPTPP；鄧元翰回應，支持台灣保有參與國際組織的空間。

陳其邁歡迎鄧元翰（John Dennis）再次來到高雄，與鄧元翰就國際情勢、淨零轉型、教育以及文化等議題交流，陳其邁說，今年高雄的夏天「很英國」，高雄市立美術館將與英國泰德美術館合作推出聯合展覽。

陳其邁特別感謝英國各界對台灣的支持，重申對於維持區域和平穩定的期望，並期盼英國支持台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），鄧元翰也回應，支持台灣保有參與國際組織的空間。

陳其邁致詞時指出，英國發展淨零轉型已有一段時間，有許多寶貴經驗，高雄現在設置淨零交流平台供產業界發展減碳、固碳技術，也期望借重英國經驗。

陳其邁也提及，高雄今年3月舉辦智慧城市論壇暨展覽，高雄與英國地方創新中心（Connected PlacesCatapult, CPC）及愛丁堡大學訪團於智慧城市、數位轉型、淨零科技創新等領域交流解決方案。

鄧元翰回應，相信在淨零領域能與高雄相互學習，像是氫能公車領域，盼與高雄市府團隊持續研商，深化雙方在多元產業領域的貿易夥伴關係。

高雄市政府行政暨國際處會後新聞稿指出，會中雙方就國際局勢交換意見，陳其邁認為台灣地處東北亞及東南亞航線樞紐，具重要戰略地位，維持區域和平穩定將有助於各國追求共同利益，高雄願意為參與全球事務貢獻心力，期待與英國於公共衛生、經濟合作、減少貿易障礙等方面合作。

英國文化協會羅瑞福處長（Ralph Rogers）於會中分享與教育部合作推展台灣英語教育。英國文化協會與國立中山大學及英國多所大學去年11月攜手研究氣候變遷與淨零轉型等議題。今年更將準備啟動全額補助計畫，提供台灣學生到英國進行職涯發展研究。

陳其邁也表示，期盼有更多台灣中央及地方的政府人才前往英國學習，促成雙方互相理解及關係深化。

CPTPP 英國 陳其邁

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