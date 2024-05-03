高雄孕婦產檢乘車券使用率低挨轟 社會局：擴大使用範圍

為打造優良生育環境、提升生育率，高雄市府提供每名懷孕婦女28張計程車乘車券，每張面額180元，去年總發送面額達3500萬元，但實際核銷僅525萬元，全市僅2.5成孕婦確實領券使用，議員認為執行率太低、整理制度彈性不足，導致使用意願低；社會局回應積極檢討，擴大使用範圍。

高雄市去年嬰兒出生人數達1萬5805人，相較2019年的1萬9447人，減少3642人，為提升出生率，目前市府友善育兒措施是配合中央政策，採津貼補助、完善托育服務等多元政策，包括每胎3萬元生育津貼、坐月子到宅服務和產檢交通乘車券，其中一名孕婦可使用28張產檢乘車券，總金額達5040元。

議員黃文益表示，孕婦乘車券是市府體恤孕婦辛勞的良好政策，但實際執行率太低應檢討原因；議員李雅慧表示，去年孕婦乘車券發放面額3588萬元，實際領取後使用，由業者核銷金額僅525萬元，執行率14%，她認為乘車券使用目前採預約制，但產檢時程不固定，造成孕婦難以估時間預約計程車，整體彈性不足。

社會局長謝琍琍坦言，許多孕婦領取乘車券卻未真正使用，去年社會局共發送7120張乘車券，占了總券數5成，但孕婦領取後又有近5成未使用，因此實際使用率僅有近2.5成；社會局經了解後，部分孕婦表示因產檢醫院離住家很近，或是仍希望由家人陪同產檢等原因，才導致乘車券使用率低。

謝琍琍說，目前乘車券僅適用市區五大計程車隊，車隊規模無法容納所有市民需求，造成預約困難、成效差，後續會與交通局研議擴大車隊對象，社會局今年將乘車券期限延長至孩子出生後6個月，母親可憑券帶孩子到醫院施打疫苗，藉此擴大成效，但李雅慧認為，許多計程車沒配置嬰兒座椅，恐讓母親卻步。

社會局補充，據小型車附載幼童安全實施宣導內容，營業小客車不需附載兒童座椅，因考量6個月內初生嬰兒抵抗力低，市府不建議「共用」兒童座椅，建議帶孩童搭孕產計程車的父母應自備安全座椅。