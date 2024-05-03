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工安輔導員不戴識別證被誤為詐騙 高市議員批不專業

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員陳慧文今天上午質詢，指近日有工安輔導員進場輔導時未戴識別證，開出的輔導單也沒署名；勞工局長周登春說，會再加強教育，避有免善意產生疑慮。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員陳慧文今天上午質詢，指近日有工安輔導員進場輔導時未戴識別證，開出的輔導單也沒署名；勞工局長周登春說，會再加強教育，避有免善意產生疑慮。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市勞工局遴選志工擔任工安輔導員，免費協助企業辨識、評估及改善工作場所的危害。近日有民眾整修房屋時遇到輔導員來指導，卻沒佩戴識別證，開出的輔導單也沒署名，讓民眾擔心遇到詐騙集團。市議員陳慧文說，這種輔導讓人感覺很不專業。勞工局長周登春說，會再加強教育工安輔導員，避免善意產生疑慮。

陳慧文今天質詢表示，近日有民眾陳情，有多間房屋要做整修，請工頭統包，搭好鷹架後，有工安輔導團到現場，提出相關指導，但輔導員沒佩戴識別證，開出的輔導單也沒有署名、聯絡方式，只告訴工頭「如果不用安全鷹架，後續會有罰款的流程」，民眾先後詢問勞保局、勞工局，才發現是工安輔導團。

勞工局長周登春說，工安輔導員接獲派案後前往工作場所輔導時，會佩帶識別證並出示名片，但之前也曾有民眾以為遇到詐騙集團上門，民眾如果有疑慮，可以致電勞工局查證；工安輔導員進場是為了提升業者的工作安全，不希望善意產生疑慮，之後會舉辦相關座談，加強教育。

勞工局說，為輔導業者提升工作環境安全與健康，每年遴選招聘具安全衛生專業的熱心人士，經專業職前訓練研習後成為工安輔導員，組成｢職業安全衛生輔導團｣，免費協助企業進行工作場所危害辨識、評估及改善，今年高雄有49位工安輔導員。

勞工局表示，工安輔導員服務的對象以員工未滿100人的中小企業為主，除提供到府輔導外，針對符合補助資格的企業，也可協助申請改善安全衛生設備的補助。

高雄的職業安全衛生輔導團到某工地評估後，對工地負責人開出輔導單，但工安輔導員沒署名、也沒有聯絡方式，引發爭議。記者王勇超／攝影
高雄的職業安全衛生輔導團到某工地評估後，對工地負責人開出輔導單，但工安輔導員沒署名、也沒有聯絡方式，引發爭議。記者王勇超／攝影

勞工局 高雄市

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