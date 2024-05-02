澎湖國際海上花火節開幕 璀璨之夜引爆人潮
2024澎湖國際海上花火節今晚開幕，航海王無人機燈光秀因風勢過大一度取消，之後成功演出；煙火在灰濛夜空中綻放璀璨，令在場逾萬民眾驚呼連連，也為長達3個月的花火節揭開序幕。
「2024澎湖國際海上花火節．航海王動畫25週年璀璨之夜」今晚在澎湖馬公觀音亭園區，由扮成魯夫的澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、議長陳毓仁、觀光署澎湖國家風景區管理處長洪志光等共同啟動，宣告今年觀光季開鑼。
陳光復表示，澎湖國際海上花火節是澎湖最具特色的觀光活動之一，今年與日本航海王動畫合作，期盼觀光活動能帶來更多的人潮。
開幕活動由澎湖縣青少年交響樂團、知名動漫歌手許君君與大冰演出航海王主題曲，還有大嘻哈時代首屆冠軍Young Lee演唱分別炒熱氣氛。時間來到晚上9時，超過千發、上百種花色煙火引爆馬公夜晚，令現場逾萬民眾驚呼。
航海王主題的無人機結合澎湖跨海大橋、雙心石滬知名景點等圖形科技燈光秀，因風勢過大臨時取消，不過在花火施放後，無人機再度測試成功後登場，民眾等待逾半小時後終於看到表演。
澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節與航海王合作，馬公觀音亭園區與史蹟公園有5檔魯夫以及千陽號航海王人物打卡拍照區與商品販賣區，澎湖機場出口及澎湖縣政府正門也紅髮傑克與魯夫模型；為方便民眾進出，設有接駁專車。
旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節除今晚開幕的澎湖主題璀璨之夜場外，未來5、6月為每週一、四；7月為每週二施放，有10場電影之夜和3套專屬航海王無人機圖型，在觀音亭展演；6月1日、15日和7月28日則分別在七美、望安及吉貝等3場離島場，總計28場活動。
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