保母虐童頻傳 議員籲增聘訪視員

近日保母虐童案頻傳，高雄上月初發生5個月大的男嬰洋洋被王姓保母虐待案，訪視員訪視卻無發現異狀，市議員白喬茵昨天質詢指出，目前訪視員人數不足，薪資也太低，導致訪視品質不良。社會局表示，已檢討，未來訪視需社會局、委外單位、居託中心三方人員進行，加強社工職前訓練及輔導機制。

白喬茵質疑，王婦為政府合格保母，有多年托嬰經驗，其間訪視輔導員也曾訪視，有發揮功能嗎？社會局長謝琍琍表示，居托中心訪視報告相關系統都查得到，洋洋的訪視報告未發現異狀，會再加強訪視員職前訓練及輔導機制。

白喬茵表示，高雄有43名居托人員，統計至今年2月底，1名訪視員平均輔導管理64名居托人員，個案比太高，訪視員負擔過重，恐流於形式。她建議應增加訪視員人數，若要降至個案比1比50，須增聘12人，一年增600萬元預算。謝琍琍回應，統計資料仍包括未在職保母，高雄在職保母2525人，個案比為1比58.72，符合中央規定標準1比60。

白喬茵表示，訪視員薪資中央補助每人每月3.4萬至3.9萬元，超過部分由地方自籌，薪水不高，很難留住人才。她建議社會局逐年編列預算聘用人力，降低訪視員個案比，增加居托中心督導及訪視員薪資。謝琍琍表示，洋洋事件後有進行檢討，未來訪視三方人員進行，減少盲點，也與衛生局合作，加強醫師專責制度，並邀醫師參加相關會議。