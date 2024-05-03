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核三變光電場 地方緊盯水保

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

將於2025年5月完全停機除役的台電核三廠，台電規畫轉型太陽能綠電，正進行面積55公頃的太陽光電設置工程，恆春鎮代會主席趙記明不滿台電未與地方充分溝通就施作，昨偕同多名鎮代進廠勘查，要求工地和棄置場做好水土保持和復育，避免汙染周邊龍鑾潭和海水，綠電發電後要回饋地方；廠方強調開過說明會，水土保持均依法申請並施作，不會影響環境。

恆春鎮代會主席趙記明等鎮代說，明年除役後轉型太陽光電，台電理應與地方溝通說明，先是完成屋頂型，接著展開大面積地面型光電工程，關起門在廠內「偷偷作業」，與地方關係緊張。

核三廠光電工程是台電再生能源處太陽能光電組負責，趙記明等人昨進廠勘查，要求和候鳥棲地龍鑾潭一路之隔的一處大型工地，做好水土保持，避免汙染；另處靠近出水口堆置銀合歡大型棄置場，做好復育和水土保持，北區一處早期設置地面型光電區雜草叢生，維護環境。光電區商轉後，比照電協金發放回饋金。

台電再生能源處說，核三廠新建太陽能光電工程，2022年8月獲經濟部核發籌設許可，均位於廠內，去年初於台電南部展示館召開施工前說明會，公開透明。光電發電回饋金有法律規定，超過法定發電度數就會發放。

依台電規畫分4區共55公頃，預計2026年3月完成恆春半島最大太陽能光電區，配合國家公園友善生態，採高透光率、無炫光無害環境的光電模組。

台電 恆春 核三廠

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核三廠除役將變身太陽光電場 恆春鎮代要求做好水保避免汙染

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