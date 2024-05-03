準公園變校舍？舊左營國中綠地惹議

高雄市長陳其邁2年前承諾把蓮池潭旁的舊左營國中綠地變更為公園用地，去年市府提出申請，內政部正在審查，但今年清華大學與市府簽訂合作備忘錄，選定舊左營國中綠地作為培育半導體人才碩博士班校址，民間團體憂綠地將縮減，但地方認為頂尖大學設立分部可以帶動發展，兩派爭論不休。都發局說，會彙整各方意見通盤檢討，提報內政部。

台積電楠梓產業園區周邊的半導體產業聚落逐漸形成，高市府與清華大學及陽明交通大學簽訂合作，兩校將在蓮池潭畔舊左營國中校地及蓮池會館設分校，開設碩博士班，培育半導體、AI人才。

清大選中的舊左營國中綠地位於蓮池潭畔，面積約5.9公頃，2年前市長陳其邁因應民意聲浪，公開承諾舊左營國中做公園，放棄170億元土地利益，之後都發局辦理3場公民參與工作坊，結論依然是朝兼顧觀光發展的公園用地推動，去年高市府向內政部申請變更為公園用地，內政部正在審查。

左營區埤東里長鄒秀華說，清大、陽明交大來左營設分部，大多數居民樂觀其成；左營區里長聯誼會主席黃慶德說，左營的里長雖然藍綠都有，但清大來左營對地方有幫助，大家全力支持。

蓮池潭守護聯盟發表聲明表示，支持清大、陽明交大來高雄設分部，但希望市府在選址與都市計畫部分能謹慎思考。

高雄市議員白喬茵說，高雄絕對值得擁有頂尖大學，但市府應先向民眾說明校區會使用舊左營國中多少面積的土地，綠地會保留多少比例，如何兼顧文教跟蓮池潭地區的觀光發展。

市議員黃文志說，清大未來在舊左營國中校地建設時，可保留老樹與老建築，校園成為開放式空間，開放民眾來休閒運動，營造雙贏。