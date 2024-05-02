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高市40位輔導員需負責訪視2603位保母 議員批：血汗

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
議員張博洋今天在質詢時呼籲社會局，要降低訪視輔導員的工作量。圖／翻攝自高雄市議會直播
議員張博洋今天在質詢時呼籲社會局，要降低訪視輔導員的工作量。圖／翻攝自高雄市議會直播

保母虐童案頻傳，高雄市政府為此下令居托中心加強保母訪視工作，但高市僅40位訪視輔導員，保母共2603位，導致訪視員工作不堪負荷，議員張博洋在質詢時呼籲社會局，要重視保母訪視員血汗問題，改善職場環境，才能改善托育品質。

張博洋今天在市議會社政部門質詢表示，高雄市的訪視輔導員人力40位，但保母共2603位，平均1位訪視員負責60位至70位保母。不含新托、加強訪視時平均1件訪視約花費30分鐘到1個半小時不等，訪視完保母後，更要電訪家長，加上每位保母最多可帶4位小孩，張博洋說，「訪視員工作量是很血汗的」。

張博洋指出，除了例行性的訪視和輔導業務外，訪視員還要幫忙調解家長與保母糾紛、協助保母托育環境衛生與消防安全、保母心理諮商、辦理在職訓練、行政工作等工作。不僅壓縮訪視時間，更是影響訪視品質，讓訪視員的工作面臨困境。

張博洋說，可從3個方向改善訪視員工作環境，分別是「增加訪視人員相關預算、薪資」、「研擬心理衛生假」、「降低督導配置人數比」，藉此保障、提升訪視員的勞動條件。市府必須理解第一線工作人員的執行情況，給予合理的勞動權益保障，以健全高雄安全、舒適、完善的托育環境。

高市社會局說，會進一步研議相關建議，而訪視員與保母的比例目前符合中央法規，也同意可以進一步向中央再建議是否條整。

保母 張博洋 托育

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