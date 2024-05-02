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淹水災情嚴重…金門四埔社區關懷據點「泡湯」 老人供餐被迫暫停

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉四埔社區關懷據點決定從今天起停止供餐服務一個月，不少長輩聞訊都很錯愕。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉四埔社區關懷據點決定從今天起停止供餐服務一個月，不少長輩聞訊都很錯愕。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉四埔社區關懷據點因屋齡老舊，長期面臨漏滲水問題，30日的一場豪大雨，造成服務據點大淹水，志工們清了快一整天，才收拾好，但不少東西都「泡湯」了，四埔社區決定停止供餐服務一個月，並積極尋求長期解決方案，不少長輩聞訊都很錯愕。

30日的一場豪大雨讓金門不少地區傳出淹水災情，位於金寧鄉埔後的四埔社區服務據點也傳出重大災情，因為該處地勢低窪，大量的水灌入屋內，志工們第一時間奮力舀水、利用沙包搭建防水措施，雖全力搶救，但無奈災後部分設施設備損壞，廚房屋頂也持續滴水不止，供餐烹煮衛生環境堪憂，為確保社區成員及長者出入與餐食安全，社區決定停止供餐服務一個月，並積極尋求長期解決方案。

據了解，目前四埔社區作為活動中心使用的建築物，是由四埔居民陳梅濤所擁有，自110年開始提供社區無償使用10年，但由於屋齡老舊、地勢較低，長久以來就一直存在著每逢下雨必定漏水的問題，但因為產權是私人房子，公家無法協助修繕。

四埔社區總幹事黃美玲表示，縣府或許有成本及回收效益上的考量，對於無償使用合約未達到30年的私有建築物不能給予修繕的補助，這也讓社區遲遲沒有足夠的經費可以對建築結構進行臨時修補，減少漏水的威脅。對此，儘管社區不斷向縣府反映屋況問題，108年更根據縣府建議，尋找3塊可興建新的社區活動中心的建地，並向縣府呈報，111年縣長陳福海選前更是大力承諾會協助蓋活動中心，但一切都石沉大海。

黃美玲強調，金寧鄉有18個社區，但只有4個社區有活動中心，而四埔社區是金門一個重要的社區，服務著6500名居民，承載著社區成員的文化活動、社交聚會和餐飲服務，為了確保這些服務的繼續提供，社區期盼縣府能正視屋況危機，謀求合理的解決之法。

金寧鄉公所與鄉民代表會今天也到場關切，鄉長楊忠俊表示，本來今年規劃要興建活動中心，但因為監察院彈劾金門的活動中心，所以才暫緩興建，後續會協助社區早日興建社區活動中心，但這之前可能會先編預算，幫忙將服務據點的週邊環境與排水進行改善，讓他們可以繼續為老人供餐。

金寧鄉長楊忠俊表示，本來今年規劃要興建活動中心，但因為監察院彈劾暫緩興建，後續會協助社區早日興建社區活動中心，但這之前可能會先編預算，幫忙將服務據點的週邊環境與排水進行改善。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉長楊忠俊表示，本來今年規劃要興建活動中心，但因為監察院彈劾暫緩興建，後續會協助社區早日興建社區活動中心，但這之前可能會先編預算，幫忙將服務據點的週邊環境與排水進行改善。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所與鄉民代表會今天也到場關切，社區總幹事黃美玲表達里長訴求。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所與鄉民代表會今天也到場關切，社區總幹事黃美玲表達里長訴求。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉四埔社區關懷據點因30日的一場豪大雨，造成服務據點大淹水，今天是供餐服務暫停前的最後一天，金寧鄉公所與鄉民代表會到場關切。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉四埔社區關懷據點因30日的一場豪大雨，造成服務據點大淹水，今天是供餐服務暫停前的最後一天，金寧鄉公所與鄉民代表會到場關切。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉四埔社區關懷據點因30日的一場豪大雨，造成服務據點大淹水，四埔社區決定停止供餐服務一個月，不少長輩聞訊都很錯愕。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉四埔社區關懷據點因30日的一場豪大雨，造成服務據點大淹水，四埔社區決定停止供餐服務一個月，不少長輩聞訊都很錯愕。記者蔡家蓁／攝影

廚房 淹水 漏水 金門 陳福海

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