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信驊、Skymizer南進高雄 陳其邁：半導體產業鏈如虎添翼

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市經發局長廖泰翔（左）與信驊科技董事長林鴻明（右）簽署合作意向書，市長陳其邁（中）擔任見證人。記者蔡世偉／攝影
高雄市經發局長廖泰翔（左）與信驊科技董事長林鴻明（右）簽署合作意向書，市長陳其邁（中）擔任見證人。記者蔡世偉／攝影

信驊科技、Skymizer今日與高雄市政府簽訂合作意向書，宣布南下高雄設立據點。信驊科技將應用360攝影機技術，讓高雄成為一個全世界的示範城市。Skymizer則看好高雄未來的人才培育，再加上亞灣的IC聚落形成，願意進駐高雄。市長陳其邁則相信兩家公司南進高雄，會讓高雄半導體生態如虎添翼。

半導體上游IC設計大廠信驊科技、AI軟體服務商Skymizer，雙雙宣布將南進高雄並籌設企業據點，挹注高雄先進半導體產業發展量能。三方今天在市府舉行「高雄合作意向簽署典禮」，高雄市長陳其邁擔任見證人，信驊科技董事長林鴻明、Skymizer總經理唐文力代表公司出席與市府經發局長廖泰翔簽訂意向書。

信驊科技董事長林鴻明表示，除了在伺服器遠端管理晶片市占率全球第一外，也在360影像處理技術耕耘多年，特別在智慧工廠、智慧城市有很好的迴響。因此，希望這次在智慧城市這塊能跟高雄市政府好好合作，以高雄市為基地，在應用360攝影機技術上，成為一個全世界的示範城市。也希望為高雄市不論在智慧城市還是智慧工廠方面，能有所貢獻。

Skymizer創辦人兼總經理唐文力表示，一個公司能成功的關鍵，除了人才，還是人才。未來高雄除了清華大學、交通大學將設立分部，本身還有成功大學中山大學，再加上這裡好山好水，氣候宜人，交通又便利，其實對於這些壓力蠻大的設計公司跟軟體公司是最需要的。

唐總經理透露自己曾親自開車南下高雄看場地，發現亞灣的那片好山好水，認為除了台灣的護國神山外，也有機會耕耘出下一個台灣的IC聚落。

高雄市長陳其邁則說，這兩家公司看好高雄、投資高雄，讓整個半導體的上游到下游，都到高雄投資。隨著清大陽明交大進駐高雄之外，市府在產學合作的部分會加大力道，來促進高雄整體產業發展。

高雄市長陳其邁（中）相信信驊科技、Skymizer兩家公司南進高雄，會讓高雄半導體產業鏈如虎添翼。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁（中）相信信驊科技、Skymizer兩家公司南進高雄，會讓高雄半導體產業鏈如虎添翼。記者蔡世偉／攝影
高雄市經發局長廖泰翔（左）與Skymizer總經理唐文力（右）簽署合作意向書，市長陳其邁（中）擔任見證人。記者蔡世偉／攝影
高雄市經發局長廖泰翔（左）與Skymizer總經理唐文力（右）簽署合作意向書，市長陳其邁（中）擔任見證人。記者蔡世偉／攝影

中山大學 半導體 成功大學 清大 陳其邁 陽明交大

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