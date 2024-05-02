清大分部擬落腳左營國中舊校地 里長聯誼會支持、民團憂綠地縮減

高雄蓮池潭旁的左營國中舊校地市府去年已向內政部申請變更為公園用地，今年清華大學與市府簽訂合作備忘錄，將籌設高雄分部培育半導體、AI人才，傳出選定左營國中舊校地做為校地，引起多個民間團體反彈，憂心將導致綠地縮減，但地方認為清大來設分部可帶動地方發展，兩派爭論不休，市府表示，會再彙整各方意見通檢討，提報內政部討論。

台積電楠梓產業園區周邊的半導體產業聚落逐漸形成，高市府與陽明交通大學及清華大學簽訂合作，兩校將進駐高雄設立分校，其中陽交大將使用蓮潭會館與公教人力發展中心作為校地，清華大學有望落腳舊左營國中，近日左營區里長成立的里政促進會日前召開會員大會，33名里長出席，會中討論此事，里長紛紛發言支持。

左營區埤東里長鄒秀華說，清大、陽明交大來左營設立分部，里民都樂見；左營區里長聯誼會主席黃慶德說，左營的里長雖然藍綠都有，但清大來左營是對地方有幫助的事情，大家都全力支持。

舊左中綠地位於蓮池潭畔，面積約5.9公頃，2年前高雄市長陳其邁因應大量民意聲浪，承諾舊左中要做公園，放棄170億土地利益，都發局辦理3場公民參與工作坊，結論依然是朝兼顧觀光發展的公園用地來推動，去年高市府向內政部申請變更為公園用地，內政部正在審查。

蓮池潭守護聯盟發表聲明表示，支持清大、陽明交大來高雄設立分部，但希望市府在選址與都市計畫部分能謹慎思考。森林城市協會理事長莊傑任說，若清大入主舊左中綠地，使用全部5.9公頃的綠地，土地使用分區將從市長承諾的公園用地，變更成文教用地，建蔽率、容積率、建築可用樓地板面積、樓高與建築密度都會增加，綠地會減少，觀光風景區的生態人文景觀與遊憩品質將受到衝擊。

都發局說，去年向內政部申請把左營國中舊校地變更為公園用地，各方有不同意見，將再通盤考量，檢討適合的使用，再提到內政部討論；清大已經具體承諾將保留舊左中基地既有老樹、活動中心及舊兒童之家建物，將採低密度與公園化共融的校園設計，維持一定比例的永久性空地，作公園綠地使用。