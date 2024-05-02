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北市推勞工「離線權」高雄會跟進？ 勞工局：可試辦

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市議員白喬茵針對台北市推出勞工「離線權」，詢問勞工局長周登春高雄市能否試辦。擷取自高雄市議會網站
高雄市議員白喬茵針對台北市推出勞工「離線權」，詢問勞工局長周登春高雄市能否試辦。擷取自高雄市議會網站

北市首創勞工「離線權」，勞工下班後可免回工作訊息。高雄市議員白喬茵今日在議會詢問高雄試辦離線權的可能性，勞工局長周登春表示，可以先找幾家事業單位來推動看看，再研議實施可行性。

白喬茵指出，依據2022年工時統計，台灣在全球39國裡是全球第6、亞洲第2「勞碌命」國家，比日本、韓國還勞碌。法國2017年率先實施離線權，接著義大利、愛爾蘭、西班牙、葡萄牙、比利時等國也相繼跟進。如今台北市率先試辦，高雄有沒有可能跟進？

她說，台北市訂定「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，內容包括協商離線權實施方式，非約定時間受訊者無須立即處理，工作應明訂合理限度並視同加班以分鐘計算，雇主也不能處罰勞工等，高雄市也應盡快規畫離線權指導原則。

周登春表示，關於離線權，勞動部早就訂定「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，只是過去大家並不重視，也未討論。過去高雄在推動團體協約時，並沒有把這個議題納入，未來會在團協納入此議題討論。

他說，現在台灣產業與工作型態與傳統大為不同，每個產業工作時段也不同，很難用一個規則去涵蓋。離線權問題可先在勞資協議中推動，並研議一些領域產業，找幾家事業單位先行試辦，研判推動可行性，今年就可開始努力。

白喬茵說，現在推動離線權象徵意義大於實質意義，員工可能不敢舉證，擔心被老闆針對，但不能只是象徵意義就忽略勞工權益，希望市府盡快跟上台北市腳步。

高雄市議會今日進行社政部門業務質詢。記者潘奕言／攝影
高雄市議會今日進行社政部門業務質詢。記者潘奕言／攝影

北市 白喬茵

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