負擔太重？高雄虐童訪視員未察覺異狀 議員批人力不足影響訪視品質

近日保母虐童案頻傳，高雄4月10日也發生5個月大的男嬰洋洋被虐案，訪視員訪視卻無發現異狀，市議員白喬茵今日對此提出質詢，指出目前訪視員人數不足，薪資也太低，導致訪視品質不良。社會局表示，已進行檢討，未來訪視須由三方人員一同進行，同時加強社工職前訓練及輔導機制。

洋洋疑似遭50歲的王姓保母虐待，因頭顱破裂、腦水腫被送入兒童加護病房。洋洋3月4日送托，3月8日開始保母表示崩潰想退貨，3月27日視員前往訪視，4月6日訪視員電訪男嬰家長，4月10日送醫。

白喬茵質疑，王婦為政府合格保母，有多年托嬰經驗，人民信任政府才送托合格保母，卻發生這種事，何況其間訪視輔導員也曾訪視過，在本案中有發揮功能嗎？

社會局長謝琍琍表示，居托中心的訪視報告在相關系統上都查得到，洋洋的訪視報告沒有發現異狀，對此會再加強訪視員職前訓練及輔導機制。她強調，社會局同仁視察是無預警的，也都會召開聯繫會議。

白喬茵表示，目前高雄有43名居托人員，統計至今年2月底，1名訪視員平均要輔導管理64名居托人員，這樣的個案比太高了，導致訪視員負擔過重，恐怕會流於形式，很難在短時間看出蛛絲馬跡。

她建議應該要增加訪視員人數，若要降至個案比1:50，須增聘12人，一年增加600萬元預算。謝琍琍回應，因統計資料仍包括未在職保母，目前高雄在職保母2525人，個案比為1:58.72，符合中央規定的標準1:60。

白喬茵表示，目前訪視員薪資中央補助34K至39K，超過部分由地方自籌，薪水並不高，很難留住人才。建議社會局逐年編列預算聘用人力，降低訪視員個案比，同時增加居托中心督導及訪視員薪資，增加誘因留住人才。