快訊

貴婦奈奈吸金潛逃案！「男友名醫父」黃立雄夫妻涉詐明早押解回台

哥倫比亞宣布將與以色列斷交 控以國總理對加薩「種族滅絕」

台南性別友善旅宿認證上路 議員籲再推出彩虹友善地圖

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府推出性別友善旅宿認證，市議員朱正軒質詢觀旅局長林國華，籲推出彩虹友善地圖把握全球彩虹經濟。圖／朱正軒提供
南市府推出性別友善旅宿認證，市議員朱正軒質詢觀旅局長林國華，籲推出彩虹友善地圖把握全球彩虹經濟。圖／朱正軒提供

台南市議員朱正軒在議會質詢時提到，近日一家德國著名LGBTQ旅遊指南「斯巴達克斯旅遊者」（Spartacus Traveler）雜誌將台灣評選為2024年趨勢旅行目的地，他指出，台南市不應錯失這樣的機會，發展彩虹觀光經濟。

上個會期，朱正軒等議員提案連署促成南市府啟動性別友善旅宿認證計畫，希望提升市內旅宿業的性別友善與平權的旅遊環境。

此認證計畫將由市政府觀光旅遊局牽頭，安排專業講師針對旅宿業者進行性別平等教育與訓練，並提供全額經費補貼，以鼓勵業者參與。計畫中也包括了旅宿人員性別平權意識教育、性別友善廁所的規畫與建設指導等，以確保旅客的舒適與尊重。

朱正軒建議，台南應仿效台北市、高雄市的作法，聯合其他局處推出彩虹友善地圖，此地圖將標示出所有獲得性別友善認證的旅宿及其他友善場所，方便國內外遊客識別與選擇。他表示，這不僅能提升台南的國際形象，更能實際增加業者參與性別友善計畫的動機與效益。

台南市政府觀光旅遊局局長林國華當場表示支持，推動性別平等與多元包容是台南市政府的重要政策之一，性別友善絕對不是說說而已，將訂立一套執行的標準，透過專家學者的訓練再進行適度的評鑑，通過後發放性別友善旅宿認證，把台南打造成一個友善且平權的城市，讓每一位來台南的遊客都能感受到包容與尊重。

目前台南旅宿業有875家，在六都中首屈一指；台南旅宿業營業收入從107年68億，成長至112年128億，成長率高達87%。

市府積極邀請台南合法旅宿業加入性別友善行列，有意願加入「免費提供女性生理用品」之旅館有30家、民宿46家，合計共76家；有意願申請為「性別友善旅宿」旅館32家、民宿52家，合計共84家。提出申請的旅宿業均需通過評鑑及審核，方能得到認證。

市議員林美燕關切優質民宿網更新，觀旅局說，台南旅宿業具有多元特色，可滿足不同客群的需求；優質旅館及民宿有156家、獲民宿經營公約認證有158家、環保標章旅館及環保旅店有154家、自行車友善旅宿高達438家；也有高齡、無障礙及寵物友善的旅宿可供選擇，目前該名單持續有效，為避免民眾誤解，已於官網刪除辦理年度，另後續廣納本市多元民宿特色，讓旅客得以充分掌握旅宿資訊，可至台南旅遊網 搜尋。

台南 性別 民宿

延伸閱讀

台南、澎湖麗娜輪「說走就走」 議員批業者短線發觀光財

地震重創宜蘭旅宿業比疫情還慘 縣府同意房屋稅分期繳

成為海洋守護者！臺南推「雙春海味潮」系列活動 看戲玩市集

蕭萬長故鄉嘉義市保安里長補選周末登場 4名候選人都無黨選戰平和

相關新聞

高雄3樹葬園區 議員批管理不當

高雄近年樹葬量每年超過2千件，目前有旗山、衫林與燕巢3個樹葬園區，議員昨質詢，樹葬管理仍有缺點，環境維護、雜草清除不易，...

台南性別友善旅宿認證上路 議員籲再推出彩虹友善地圖

台南市議員朱正軒在議會質詢時提到，近日一家德國著名LGBTQ旅遊指南「斯巴達克斯旅遊者」（Spartacus Trave...

旗津輪渡站 變身文創基地

高雄旗津輪渡站是旗津的重要交通樞紐，居民及觀光客多搭乘渡輪往返旗津與鼓山之間，每年乘客近700萬人。為活化旗津輪渡站空間...

里幹事外務多 高市議員批血汗

高雄市議員李雅靜昨在議會質詢時爆料，各區公所里幹事除本職工作，還要承接其他局處委託事項，包括宣傳微型保險，查看冷氣窗架是...

北竿機場擴建核定 當地民眾憂配套不足盼討論

北竿機場跑道改善及新航站擴建第一期計畫獲行政院核定實施，在地民眾憂心改善有限且配套措施不明朗，連江縣長王忠銘則說，全案進...

2次空難22條人命！耗10年爭取 馬祖北竿機場擴建案終獲核定

馬祖設籍人口僅1萬4000餘人，卻有2座機場為全國僅見。北竿機場歷經2次空難後，有了南竿機場的誕生；但南竿機場先天地形限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。