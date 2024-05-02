台南性別友善旅宿認證上路 議員籲再推出彩虹友善地圖

台南市議員朱正軒在議會質詢時提到，近日一家德國著名LGBTQ旅遊指南「斯巴達克斯旅遊者」（Spartacus Traveler）雜誌將台灣評選為2024年趨勢旅行目的地，他指出，台南市不應錯失這樣的機會，發展彩虹觀光經濟。

上個會期，朱正軒等議員提案連署促成南市府啟動性別友善旅宿認證計畫，希望提升市內旅宿業的性別友善與平權的旅遊環境。

此認證計畫將由市政府觀光旅遊局牽頭，安排專業講師針對旅宿業者進行性別平等教育與訓練，並提供全額經費補貼，以鼓勵業者參與。計畫中也包括了旅宿人員性別平權意識教育、性別友善廁所的規畫與建設指導等，以確保旅客的舒適與尊重。

朱正軒建議，台南應仿效台北市、高雄市的作法，聯合其他局處推出彩虹友善地圖，此地圖將標示出所有獲得性別友善認證的旅宿及其他友善場所，方便國內外遊客識別與選擇。他表示，這不僅能提升台南的國際形象，更能實際增加業者參與性別友善計畫的動機與效益。

台南市政府觀光旅遊局局長林國華當場表示支持，推動性別平等與多元包容是台南市政府的重要政策之一，性別友善絕對不是說說而已，將訂立一套執行的標準，透過專家學者的訓練再進行適度的評鑑，通過後發放性別友善旅宿認證，把台南打造成一個友善且平權的城市，讓每一位來台南的遊客都能感受到包容與尊重。

目前台南旅宿業有875家，在六都中首屈一指；台南旅宿業營業收入從107年68億，成長至112年128億，成長率高達87%。

市府積極邀請台南合法旅宿業加入性別友善行列，有意願加入「免費提供女性生理用品」之旅館有30家、民宿46家，合計共76家；有意願申請為「性別友善旅宿」旅館32家、民宿52家，合計共84家。提出申請的旅宿業均需通過評鑑及審核，方能得到認證。

市議員林美燕關切優質民宿網更新，觀旅局說，台南旅宿業具有多元特色，可滿足不同客群的需求；優質旅館及民宿有156家、獲民宿經營公約認證有158家、環保標章旅館及環保旅店有154家、自行車友善旅宿高達438家；也有高齡、無障礙及寵物友善的旅宿可供選擇，目前該名單持續有效，為避免民眾誤解，已於官網刪除辦理年度，另後續廣納本市多元民宿特色，讓旅客得以充分掌握旅宿資訊，可至台南旅遊網 搜尋。