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旗津輪渡站 變身文創基地

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導

高雄旗津輪渡站是旗津的重要交通樞紐，居民及觀光客多搭乘渡輪往返旗津與鼓山之間，每年乘客近700萬人。為活化旗津輪渡站空間，高雄市交通局委託經營團隊打造咖啡廳及地方創生基地，提供乘客休憩空間也培養地方產業發展。

交通局獲國發會核定補助「鼓往津來－鼓山旗津渡輪事業地方創生」計畫，將旗津輪渡站空間委外由杜辛亞咖啡店及校CC借問站經營，昨天開始營運，借問站有會議空間及在地展覽策畫，未來籌備體驗教室、講座分享。

交通局表示，委外經營團隊打造旗津輪渡站為更友善、舒適環境，以連接地方創生為目標，串聯在地社群，推廣旗津文化旅遊，帶動交通觀光。

杜辛亞咖啡是在地店家，借問站則能串聯及媒合在地文創、觀光旅遊資源。

杜辛亞咖啡表示，這是在旗津的第2家店，位於旗津大門口，更巧的是開幕日是第1家店5周年慶

蔡姓遊客表示，以前排隊等渡輪時總覺得心情也跟著繁雜，現在多了1處休憩空間。

周年慶 咖啡廳 團隊

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