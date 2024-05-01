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做自己人生電影裡大明星 屏東百工職人影像展感動開展

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府勞青處舉辦模範勞工專屬影像展，「做自己人生電影裡的大明星－百工職人影像展」，推出百工師傅志工團修繕紀錄片，即起自6月10日，在屏東縣數位青創中心展出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府勞青處舉辦模範勞工專屬影像展，「做自己人生電影裡的大明星－百工職人影像展」，推出百工師傅志工團修繕紀錄片，即起自6月10日，在屏東縣數位青創中心展出。記者劉星君／攝影

今天五一勞動節，屏東縣政府勞青處舉辦模範勞工專屬影像展，「做自己人生電影裡的大明星－百工職人影像展」，拍攝模範勞工在職場上身影，並推出歷時3個月拍攝「打造溫暖安全的避風港」百工師傅志工團修繕紀錄片，協助弱勢家庭案家過程全紀錄，即起自6月10日止，在屏東縣數位青創中心展出。

勞青處指出，百工職人影像展是今年模範勞工表揚大會延伸，將每位產業職人塑造成該領域閃耀明星，除貼身拍攝工作畫面，採訪紀錄每位勞工對工作態度與專業技術，除靜態展覽，也同步動態展出屏東縣百工志願服務協會協助弱勢家庭修繕房屋之過程並剪輯紀錄片。

副縣長黃國榮今出席開幕展覽，黃國榮說，這次的影像展展示屏東勞工形象機會，每人都是今年獲優良勞工人選，在各自崗位耕耘已久，也獲一定成就。

勞青處長李雨蓁說，本次展覽除捕捉逾80名2024年遴選優良勞工，更耗時3個月拍攝屏東品牌「百工志願服務協會」修繕房屋過程，集結營造、水電、油漆、廚具裝修、泥水、鐵工、裝潢、餐飲及保育等工會，運用職人專業與技術，協助修繕弱勢家戶，從評估到完工，紀錄戶屋修繕過程，與每位職人的堅持，為回饋社會的付出，值得參觀。

屏東縣百工師傅志願服務協會理事長王英吉說，「看到案家的小朋友在入厝新房時的笑容，都覺得我們做工時的痠痛疲勞是值得的！」

屏東縣模範勞工、屏東縣醫療廢棄物處理設備利用合作社經理林錦玲說，從沒想過會有攝影團隊來拍攝工作樣子，同事都很驚喜，在疫情期間民眾的掌聲會給第一線醫護，讓做清理的後勤也能被看見，真的很感動。

勞青處表示，「百工職人影像展」共5大展區，分別為職人群像、百工物件、工作紀實、修繕計畫及沉浸式影院。展覽內容除包含優良勞工工作身影、工作時使用器具，策展團隊以影像科技專業，打造第1個以勞工職人為主角的沉浸式影片，與百工師傅志工團修繕紀錄片。

屏東縣政府勞青處舉辦模範勞工專屬影像展，「做自己人生電影裡的大明星－百工職人影像展」，推出百工師傅志工團修繕紀錄片，即起自6月10日，在屏東縣數位青創中心展出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府勞青處舉辦模範勞工專屬影像展，「做自己人生電影裡的大明星－百工職人影像展」，推出百工師傅志工團修繕紀錄片，即起自6月10日，在屏東縣數位青創中心展出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府勞青處舉辦模範勞工專屬影像展，「做自己人生電影裡的大明星－百工職人影像展」，推出百工師傅志工團修繕紀錄片，即起自6月10日，在屏東縣數位青創中心展出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府勞青處舉辦模範勞工專屬影像展，「做自己人生電影裡的大明星－百工職人影像展」，推出百工師傅志工團修繕紀錄片，即起自6月10日，在屏東縣數位青創中心展出。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 紀錄片

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