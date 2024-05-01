快訊

創校121年…如今學生僅207名 「這所學校」虧損嚴重決定停招

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 總統府：黃國昌言論非事實

「媽祖生」金門古崗村民 冒雨虔誠拜海墘

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
選在「媽祖生」，古崗村民今天齊聚金湯港海濱進行海祭儀式。記者蔡家蓁／攝影
選在「媽祖生」，古崗村民今天齊聚金湯港海濱進行海祭儀式。記者蔡家蓁／攝影

今天是農曆3月23日「媽祖生」，金城鎮古崗村依照往例，村民們備齊金帛紙錢、三牲五果，在下午4點到金湯港海濱遙祭媽祖、土地公及好兄弟，雖然下著雨，但現場約有20多戶民眾到場祈福「拜海」，祈求風調雨順，合境平安。

這項行之有年的海祭活動，今天下午在古崗村郊的金湯港海濱進行，雖然下著雨，但村民在當地耆老的帶領下，虔誠展開海祭，祭拜媽祖同時在金湯港旁的土地廟上香祈福，並備妥金紙繞化給好兄弟們，祈禱古崗村合境平安。

當地董姓耆老表示，古崗村原以農漁為業，早年村內居民以捕魚維生，擁有數十艘的電船，漁獲量在金門可說是屬一屬二，漁民們為了祈禱出海平安，在當地的金湯港搭建土地公廟，每逢漁民出海時都會前往廟內上香祈求豐收、平安歸來，農曆3月23日，更是備妥豐盛的祭品，全村共同祭拜漁民的保護神「媽祖」。

據了解，而這項傳統沿襲至今依舊未變，村落內雖然沒有天后宮，但居民們在媽祖生舉行虔誠的海祭，反而轉化為當地特殊的文化傳統，豐富了金門宗教傳統祭典的多元性。

古崗村民、縣議員董森堡說，去年8月金湯港土地公廟神尊遭竊案，受到各界關注，在警方協助下順利破案，而遭逮的4位嫌犯經過調解後，有3位登報道歉，另1位則是在農曆2月初二特別到古崗擔任志工抬神轎道歉。目前古崗村已經將土地公神像復刻，但由於廟宇因年代久遠有安全疑慮，將在修復後會擇期將神像重新安座。

選在「媽祖生」，古崗村民今天齊聚金湯港海濱進行海祭儀式。記者蔡家蓁／攝影
選在「媽祖生」，古崗村民今天齊聚金湯港海濱進行海祭儀式。記者蔡家蓁／攝影
古崗村民今天齊聚金湯港海濱進行海祭儀式，現場準備很多金紙與元寶。記者蔡家蓁／攝影
古崗村民今天齊聚金湯港海濱進行海祭儀式，現場準備很多金紙與元寶。記者蔡家蓁／攝影

土地公 媽祖 漁民 金門

延伸閱讀

金門縣長陳福海主持新任兩首長布達 把縣長室比做少林寺

正統鹿耳門聖母廟慶媽祖生 香醮斗米、首燈回饋信眾

金門迎遊客 陸委會：大陸放人、遞件即可實現

媽祖誕辰「最高檔壽宴」 全台108位名廚端拿手菜敬獻北港媽

相關新聞

「媽祖生」金門古崗村民冒雨虔誠拜海墘

今天是農曆3月23日「媽祖生」，金城鎮古崗村依照往例，村民們備齊金帛紙錢、三牲五果，在下午4點到金湯港海濱遙祭媽祖、土地...

屏縣照顧腦麻、視障身障員工 職務再設計提供友善職場

屏東縣政府重視身障員工就業權益，除超額進用身障員工，協助身障同仁職務再設計，社會處身障科26歲鄭卉君，台大社工系畢業，重...

金門縣長陳福海主持新任兩首長布達 把縣長室比做少林寺

金門縣政府第N波人事異動，金門縣長陳福海今天分別主持新任金門縣地政局長魏志成與金門縣陶瓷廠長林蔚尚的布達交接，據了解，兩...

旗津輪渡站閒置空間變身咖啡店 候船遠眺海景更悠閒

旗津輪渡站為旗津的重要交通樞紐，居民及觀光客多搭乘渡輪往返旗津與鼓山之間，每年乘客近700萬人。為了活化旗津輪渡站空間，...

高雄每年2千件樹葬問題多 議員批野狗闖入、環境難維持

高雄近年樹葬量每年超過2千件，目前有旗山、衫林與燕巢3個樹葬園區，議員認為樹葬管理仍有缺點，包括環境維護、雜草清除不易，...

丹丹漢堡高雄26店公休日全都露 網友：無縫接軌每天吃

丹丹漢堡堪稱速食店的「南霸天」，網路上關於丹丹為何不到北部展店，會不會大爆滿等相關討論也一直沒停過。臉書粉專「高雄點」整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。