「媽祖生」金門古崗村民 冒雨虔誠拜海墘

今天是農曆3月23日「媽祖生」，金城鎮古崗村依照往例，村民們備齊金帛紙錢、三牲五果，在下午4點到金湯港海濱遙祭媽祖、土地公及好兄弟，雖然下著雨，但現場約有20多戶民眾到場祈福「拜海」，祈求風調雨順，合境平安。

這項行之有年的海祭活動，今天下午在古崗村郊的金湯港海濱進行，雖然下著雨，但村民在當地耆老的帶領下，虔誠展開海祭，祭拜媽祖同時在金湯港旁的土地廟上香祈福，並備妥金紙繞化給好兄弟們，祈禱古崗村合境平安。

當地董姓耆老表示，古崗村原以農漁為業，早年村內居民以捕魚維生，擁有數十艘的電船，漁獲量在金門可說是屬一屬二，漁民們為了祈禱出海平安，在當地的金湯港搭建土地公廟，每逢漁民出海時都會前往廟內上香祈求豐收、平安歸來，農曆3月23日，更是備妥豐盛的祭品，全村共同祭拜漁民的保護神「媽祖」。

據了解，而這項傳統沿襲至今依舊未變，村落內雖然沒有天后宮，但居民們在媽祖生舉行虔誠的海祭，反而轉化為當地特殊的文化傳統，豐富了金門宗教傳統祭典的多元性。