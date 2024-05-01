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旗津輪渡站閒置空間變身咖啡店 候船遠眺海景更悠閒

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
旗津輪渡站空間委外由「杜辛亞咖啡店」及「校CC借問站」經營，提供遊客休憩空間。記者潘奕言／攝影
旗津輪渡站空間委外由「杜辛亞咖啡店」及「校CC借問站」經營，提供遊客休憩空間。記者潘奕言／攝影

旗津輪渡站為旗津的重要交通樞紐，居民及觀光客多搭乘渡輪往返旗津與鼓山之間，每年乘客近700萬人。為了活化旗津輪渡站空間，高雄市交通局委託經營團隊打造咖啡廳及地方創生基地，提供遊客休憩空間也培養地方產業發展。

交通局獲國發會核定補助「鼓往津來－鼓山旗津渡輪事業地方創生」計畫，將旗津輪渡站空間委外由「杜辛亞咖啡店」及「校CC借問站」經營，昨日正式營運，借問站有會議空間及在地展覽策畫，未來將籌備體驗教室、講座分享。

交通局表示，委外經營團隊打造旗津輪渡站為更友善、舒適的環境，以連接地方創生為目標，串聯在地社群，共同推廣旗津地方歷史與文化旅遊，帶動整體交通觀光。杜辛亞咖啡是在地店家，借問站則能串聯及媒合在地文創、觀光旅遊資源。

杜辛亞咖啡表示，這是在旗津的第二家店，就位於旗津的大門口，更巧的是開幕日就是第一家店五周年慶。看到曾經閒置的空間有了嶄新樣貌，能提供工作機會給在地青年與志同道合夥伴，覺得這是一個很棒的五周年禮物。

借問站表示，目前正在展出旗津媳婦陳美君的插畫展，她將旗津的地方人文記錄下來，希望讓更多人認識旗津。蔡姓遊客表示，以前排隊等渡輪時總覺得心情也跟著繁雜，現在多了一處休憩空間，人多時可以先喝杯咖啡舒緩一下，更融入旗津的悠閒氣氛。

周年慶 咖啡廳 團隊

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